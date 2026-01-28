昔優良牧場爆禽流感 中市府撲殺數千雞、追蛋流向

台中豐原一家蛋雞場被爆出超過千隻家禽大量死亡，台中市動保處昨採檢消毒、移動管制，今將全面撲殺。記者黃仲裕／攝影

台中市豐原區蛋雞場「豐康牧場」上千隻雞死亡，卻私自掩埋未通報，台中市府採檢送驗，昨天確認感染H5N1高病原性禽流感。因業者涉嫌隱匿疫情，台中市政府不敢大意，已設立前進指揮所，並追查雞蛋流向，今全面撲殺案場雞隻。苗栗後龍日前遭棄置兩百隻死雞，昨也驗出H5N1陽性，恐來自該蛋雞場，縣府追查將重懲一百萬元。

業者臉書聲明可退款

豐康牧場共飼養七千隻雞，牧場昨大門深鎖，負責人雲晉彬拒絕本報記者受訪，僅透過臉書發出聲明表示，部分雞隻健康狀況異常，雞蛋產品未流入市場，若有購買到牧場相關批次產品，可憑購買憑證全額退款。

有網友本月廿六日在網路社群發文，直指豐原一家蛋雞場兩周來陸續有不明大量死雞，甚至還埋在牧場裡面的花園裡，最後埋不下還用布袋外運，憂心爆發禽流感。市議員邱愛珊看見發文後通報，市府啟動聯合稽查，釐清事實。

採檢結果昨早出爐，盧秀燕證實為禽流感陽性，市府立即成立前進指揮所，針對案場進行消毒、所有人車移動管制，並追蹤、下架、銷毀該案場流出雞蛋，全面撲殺案場雞隻。

中市府查其餘171雞場

盧秀燕說，豐原案場案發後沒主動通報，市府會依照規定開罰，台灣冬天是禽流感好發季節，將全面訪查台中市一七一處養雞場。農業局長李逸安說，養雞業者違反動物傳染病防治法，市府將處五萬到一百萬元罰鍰，另外，死亡雞隻依規定要送化製場處理，業者自行撲殺、掩埋約一千七百隻雞，將依畜牧法裁罰。

台中市政府表示，據業者所述，一月十日起雞隻出現異常死亡，但業者並未說出為何隱匿。衛生局長曾梓展說，該養雞場是蛋場，民眾之前如有買到該案場雞蛋，最好的方式就是把蛋煮熟。彰化縣衛生局長葉彥伯指出，依目前科學研究，只要禽肉與蛋品經攝氏七十度以上充分加熱，即可有效使病毒失去活性。

不僅台中爆發禽流感疫情，距豐原案場五十多公里的苗栗縣後龍鎮外埔大排水溝，廿六日被發現棄置雞屍二三五隻，同樣確診感染H5N1亞型高病原性禽流感。由於縣內並無養禽場有異常死亡，縣府懷疑死雞可能來自台中同一案場。

