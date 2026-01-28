昔優良牧場爆禽流感 中市府撲殺數千雞、追蛋流向
台中市豐原區蛋雞場「豐康牧場」上千隻雞死亡，卻私自掩埋未通報，台中市府採檢送驗，昨天確認感染H5N1高病原性禽流感。因業者涉嫌隱匿疫情，台中市政府不敢大意，已設立前進指揮所，並追查雞蛋流向，今全面撲殺案場雞隻。苗栗後龍日前遭棄置兩百隻死雞，昨也驗出H5N1陽性，恐來自該蛋雞場，縣府追查將重懲一百萬元。
業者臉書聲明可退款
豐康牧場共飼養七千隻雞，牧場昨大門深鎖，負責人雲晉彬拒絕本報記者受訪，僅透過臉書發出聲明表示，部分雞隻健康狀況異常，雞蛋產品未流入市場，若有購買到牧場相關批次產品，可憑購買憑證全額退款。
有網友本月廿六日在網路社群發文，直指豐原一家蛋雞場兩周來陸續有不明大量死雞，甚至還埋在牧場裡面的花園裡，最後埋不下還用布袋外運，憂心爆發禽流感。市議員邱愛珊看見發文後通報，市府啟動聯合稽查，釐清事實。
採檢結果昨早出爐，盧秀燕證實為禽流感陽性，市府立即成立前進指揮所，針對案場進行消毒、所有人車移動管制，並追蹤、下架、銷毀該案場流出雞蛋，全面撲殺案場雞隻。
中市府查其餘171雞場
盧秀燕說，豐原案場案發後沒主動通報，市府會依照規定開罰，台灣冬天是禽流感好發季節，將全面訪查台中市一七一處養雞場。農業局長李逸安說，養雞業者違反動物傳染病防治法，市府將處五萬到一百萬元罰鍰，另外，死亡雞隻依規定要送化製場處理，業者自行撲殺、掩埋約一千七百隻雞，將依畜牧法裁罰。
台中市政府表示，據業者所述，一月十日起雞隻出現異常死亡，但業者並未說出為何隱匿。衛生局長曾梓展說，該養雞場是蛋場，民眾之前如有買到該案場雞蛋，最好的方式就是把蛋煮熟。彰化縣衛生局長葉彥伯指出，依目前科學研究，只要禽肉與蛋品經攝氏七十度以上充分加熱，即可有效使病毒失去活性。
不僅台中爆發禽流感疫情，距豐原案場五十多公里的苗栗縣後龍鎮外埔大排水溝，廿六日被發現棄置雞屍二三五隻，同樣確診感染H5N1亞型高病原性禽流感。由於縣內並無養禽場有異常死亡，縣府懷疑死雞可能來自台中同一案場。
染禽流感牧場標榜動福蛋 透過網路賣全台
台中豐原豐康牧場被民眾檢舉有大量死雞，進而追出有禽流感疫情。該牧場因採人道友善方式飼養蛋雞，獲台中市首家動物福利標章認證...聯合新聞網 ・ 2 小時前 ・ 發表留言
證實台中豐原蛋雞場爆禽流感 盧秀燕令全面撲殺7千隻雞
台中市豐原區一處蛋雞場近日驚傳大量雞隻異常暴斃，台中市長盧秀燕今（28日）證實，經農業局採樣後，已確認為禽流感陽性，將對場內7000多隻雞進行全片撲殺。至於已流出的雞蛋也將上報 ・ 18 小時前 ・ 發表留言
台中豐原蛋雞場染禽流感業者涉隱匿 市府調查1/10出現症狀仍出蛋
台中市豐原區一場蛋雞場出現大量雞隻死亡，台中市長盧秀燕今天上午表示，經檢驗確認禽流感陽性。業者坦承私自掩埋死雞，未即時通報。中市府調查，案場10日出現禽流感症狀，10日至26日死亡雞隻逾1700隻，期間仍繼續出售雞蛋，並有貨車進入養雞場。市府釐清相關傳播鏈，並成立前進指揮所，目前已完成案場及周邊半徑3公里內禽場消毒，調集機具人力通知化製場待命，雞隻全部撲殺、雞蛋銷毀，業者違規依法開罰。Yahoo即時新聞 ・ 21 小時前 ・ 27則留言
台中豐康牧場蛋雞禽流感病死竟就地埋 全場5000多隻今全面撲殺
台中市豐原區豐康牧場飼養約7000隻雞，有逾1700雞隻不明原因大量死亡，業者未主動通報，且聲稱病死雞都在雞場就地掩埋，農業局採檢送驗後，證實感染高病原禽流感，案例場5000多隻雞預計今（29）日上午8點全面撲殺。冬天是禽流感好發季節，台中市府強調，依農業部、疾管署與食藥署宣導：禽流感病毒不耐高溫，自由時報 ・ 2 小時前 ・ 發表留言
獨家／禽流感恐讓「蛋」再漲！蛋行估+3元=連4週漲
獨家／禽流感恐讓「蛋」再漲！蛋行估+3元=連4週漲EBC東森新聞 ・ 13 小時前 ・ 發表留言
專家：防禽流感避免吃未熟蛋 案例場人員當心發燒
（中央社記者沈佩瑤台北28日電）台中發生蛋雞場隱匿禽流感疫情，恐有問題雞蛋流入市面，目前無證據顯示會人傳人，醫界人士提醒，民眾不用恐慌，但要避免食用生禽肉或未全熟蛋品，曾在病例場或接觸不明病死雞的民眾如發燒或有呼吸道症狀，建議要儘速就醫。中央社 ・ 11 小時前 ・ 發表留言
台中蛋雞場隱匿疫情！半月暴斃 1700 隻雞 1/10雞蛋仍照賣流向曝光
台中市豐原區一處蛋雞場爆發重大禽流感疫情！台中市長盧秀燕昨（28）日宣布，該案場確診禽流感，將對全場雞隻進行撲殺。調查發現，業者自 1 月 10 日起發現雞隻異常，卻隱匿通報長達半個月，期間甚至照常出售雞蛋、就地掩埋死雞，市府將依法祭出百萬重罰。三立新聞網 setn.com ・ 58 分鐘前 ・ 2則留言
豐原蛋雞場爆禽流感！好人好事老闆涉隱匿病情…花園埋屍、死雞裝袋外拋
台中市豐原區一處蛋雞場近日爆發禽流感，導致場內超過1700隻雞暴斃，目前台中市府已成立前進指揮所，追蹤雞蛋流向下架銷毀，案例場的7000隻雞也將全面撲殺。由於業者將死雞埋在自家牧場的花園內，還疑似將大量雞屍裝袋外運至苗栗拋屍，農業局正全面追查，後續將依法開罰。諷刺的是，案例場雲姓老闆，曾獲選台中市114年好人好事代表，標榜以人道友善方式飼養蛋雞，如今爆發禽流感，卻隱匿病情又拋屍，十分矛盾。三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前 ・ 發表留言
禽流感「雞→人」醫警示：重症恐致死率50％
禽流感「雞→人」醫警示：重症恐致死率50％EBC東森新聞 ・ 10 小時前 ・ 發表留言
