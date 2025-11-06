昔出10萬助兒創業！郭台銘母親逝世「享壽100歲」

政治中心／江姿儀報導



鴻海創辦人郭台銘今（6）日更新臉書，發布母親郭初永貞離世消息。郭台銘還透露母親生前3項遺願，各界湧入留言區哀悼。郭台銘過去曾分享創業秘辛，提到當年創業時媽媽曾資助10萬，才得以創立公司， 造就電子業的代工之王，讓他六度登上台灣首富之位。





昔拿10萬助兒創業「6度登台首富」資產破3千億！郭台銘母親逝世享壽100歲

鴻海創辦人郭台銘稍早證實母親離世，享嵩壽100歲。（圖／翻攝郭台銘臉書）

鴻海創辦人郭台銘母親郭初永貞今（6）日離世，享壽100歲。郭台銘如今能有此成就，也離不開當年媽媽出錢資助。綜合媒體報導，郭台銘年少時半工半讀，曾於橡膠廠、砂輪廠和製藥廠打工，1974年媽媽從標會得來新臺幣20萬元，資助他結婚、創業。他將其中10萬元投入創業，與朋友一起合資創立鴻海的前身（鴻海塑膠公司），當起「黑手」。他曾透露初創業時常常日夜未眠，忙於事業，後逐漸擴張事業版圖，最終將鴻海發展成全球知名的科技大廠。

郭台銘曾六度登上台灣首富之位，。（圖／民視財經網）

郭台銘成為鴻海集團董事長後，曾六度登上台灣首富之位，超狂身家令人稱羨。根據《富比士（Forbes）》雜誌排名，鴻海集團董事長郭台銘淨資產為105億美元（約新台幣3247億），榮獲2025年台灣50大富豪榜的第4名。昔日共同角逐黨內總統初選的對手韓國瑜（今為立法院院長），過去任高雄市長時期，演講中曾羨慕直言「人家郭台銘總裁是他媽媽給他10萬塊錢是創業，我媽媽給我500塊錢是去讀軍校，只是說都是媽媽給的錢，金額有一點不太一樣。」。





