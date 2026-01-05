昔分享意外「遭傳成媽媽拿刀砍她」 廖家儀怒喊告：不入流！

女星廖家儀罕見在社群動怒。（翻攝廖家儀臉書粉專）

近年定居香港的台灣女星廖家儀，昨（4日）罕見火大喊告，原來是她不滿社群有農場文造謠「她遭媽媽拿菜刀砍」，並回嗆「你媽媽才砍你咧」，廖家儀表示事關媽媽清白，特此發聲警告。

廖家儀昨（4日）罕見於社群暴怒，只見她發出一張截圖，內容顯示「家庭爆衝突！49歲女星廖家儀『遭媽媽拿菜刀砍』」等，還配廖躺在病床的照片，疑為農場文內容，讓廖家儀火大表示，原以為不理會就沒事，但大過年沒來由的轉發，讓她決定不再忍。

廖家儀也在文中怒指「你媽媽才砍你咧？有哪個媽媽會看自己的孩子不要再這樣亂轉，好嗎？」、「好玩嗎？ 一點都不入流！！！」她同時要外界換位思考，「要是別人這樣講你媽媽你會怎樣？」她認為事關媽媽清白，不應任由外界無的放矢。

廣告 廣告

廖家儀表示，媽媽認真做生意，辛辛苦苦將她養大，「只是跟你們分享在市場做生意的甘苦談。忙中出錯還要努力賺錢，怎麼會被轉成這個樣子？」廖家儀也喊話，若再有亂轉發的現象就會提告。

廖家儀2022年宣傳八點檔時曾透露，選完中國小姐當年，端午節回家幫忙做生意，因為爸爸來找媽媽討錢，她則在一旁招呼客人，媽媽激動下手上的刀就失手剁在她手臂上，舊聞卻被過度誇大並轉傳，讓廖家儀趕緊出面為媽媽澄清。





更多《鏡新聞》報導

曹西平猝逝兄弟鬩牆再浮檯面 曹三哥發聲：情分關心始終都在

婚變江宏傑曾傳和婆家不合 福原愛曝婚後關係破裂：當時不成熟

表態台灣是國家遭辱罵、掉工作 夢多看淡續挺：變窮也沒關係