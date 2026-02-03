昔分手鬧上法院！3婚男星爆複合小27歲舊愛 女方氣炸發聲

康凱與曹雨婷近日傳出復合傳聞。（圖／翻攝自康凱、台北演藝工會臉書）





79歲中華演藝工會前理事長康凱（本名陳桓浩）歷經3段婚姻失敗，之後與小他27歲的台北演藝工會理事長曹雨婷相戀，不料兩人分手後關係決裂，甚至一度鬧上法院。日前演藝工會舉辦尾牙，康凱悄悄現身台下敬酒，隨即傳出兩人疑似復合的傳聞，對此，曹雨婷也火大發聲回應。

針對外界盛傳的復合傳聞，曹雨婷憤怒澄清表示：「我們台北市演藝工會的尾牙我並沒有邀請康凱先生出席，他自己委托別人別入埸劵進來的！所以他和我一點關係都沒有！我和他所有的事已經翻篇！成為歷史！」

此外，曹雨婷也直言康凱的行為相當不妥，「到處敬酒，並不是他的埸，這兩天收到很多會員朋友們的反應，對此事很反感！他還和我們會員嗆，讓別人一定要參加他的春酒，會員不會参加也不高興他如此不禮貌的行為！」強調雙方早已沒有任何往來，明確否認復合可能。



