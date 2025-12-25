昔列22辦公室、11國家隊 鄭麗文：少子化辦開會屈指可數

國民黨主席鄭麗文25日出席記者會，與民眾黨共同提案設立「台灣未來帳戶」。（姚志平攝）

藍白共推台灣未來帳戶（TFA)，民眾黨主席黃國昌提及少子化辦公室從沒成立，政院則稱衛福部2017年就成立「少子女化對策辦公室」。但國民黨主席鄭麗文早就質疑綠色執政成立22個辦公室、11個國家隊，沒一個能解決問題。網友直呼「全部都要開會記錄就有趣了」。

PTT有網友提及，鄭麗文2023年5月16日臉書貼文批：賴清德選總統表示要在行政院設專案辦公室，加強中央和地方合作，但民進黨最不缺的就是辦公室，為了頭痛醫頭、腳痛醫腳而設立的辦公室族繁不及備載！但卻沒有一個能解決問題，要辦公室治國到什麼時候？

鄭麗文列舉當時已有：TPP溝通專案辦公室、新南向政策辦公室、經貿談判辦公室、智慧機械推動辦公室、洗錢防制辦公室、少子化對策辦公室、個人資料保護專案辦公室、台港服務交流辦公室、智慧醫療器材專案辦公室、5G AIoT創新園區專案辦公室、年金改革辦公室、能源減碳辦公室、國土安全辦公室、災害防救辦公室、科技會報辦公室、食品安全辦公室、中辦、南辦、東辦、雲嘉南辦、反恐辦、雲端辦。

還有番薯、鳳梨、雜糧國家隊、農業國家隊、外送國家隊、電動巴士、電動大客車國家隊、綠能國家隊、影劇國家隊、快篩、口罩國家隊等。

鄭麗文質疑，打詐辦公室部門橫向溝通趨近於零，少子化辦公室的開會次數更是一隻手數得出來，難怪民進黨被罵是最大詐騙集團。

PTT鄉民表示「疊床架屋爽啊，百工百業就在等這個」、「巧立名目五鬼搬運」、「全部都有編預算，然後...沒有然後了」、「缺一個國家隊的國家隊」、「黨的財富密碼，勸你少管閒事」、「會不會所有辦公室根本不存在」、「全部都要開會記錄就有趣了」、「然後說幫軍人加薪沒錢」。

