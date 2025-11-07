昔創下千萬業績！陳零九閃兵認罪 「5年副業也收攤」

陳零九投資的潮牌服飾副業宣布收攤。（圖／翻攝自IG @ninetheory_official）





藝人陳零九今年5月被爆出涉嫌閃兵，演藝工作全面停工，日前還遭網友影射捲入百萬網紅Andy老師和前女友家寧的官司糾紛，如今時隔近半年，他投資的潮牌服飾副業也於今（7）日宣布收攤，將進行全館出清。

陳零九過去曾投資不少副業，包括潮牌服飾、飲料店、餐廳、密室逃脫、手工水餃等，其中服飾品牌生意最為穩定，曾創下8位數年收，豈料，該品牌近日在社群平台發文宣布將結束營業，「終於還是來到了最後一款，這次請容許我們稍微感性一下。」

陳零九潮牌服飾副業曾創下年收千萬的業績。（圖／翻攝自IG @ninetheory_official）

該品牌同時也在貼文中感謝老闆陳零九長達5年的信任，「讓我們在這段旅程中能盡情揮灑創意，結合老闆有趣的建議與喜好，讓靈感交織催發出每一年每一款的單品。」並感謝粉絲的支持，或許有朝一日會以不同形式或面貌出現，同時也宣布全館開始出清活動。



