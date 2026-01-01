昔力挺大罷免！前神岡鄉長劉八郎病逝

▲民進黨籍台中市前神岡鄉長劉八郎昨因病辭世，享壽84歲。圖為中市神岡區公所。（圖／臺中市神岡區公所臉書）

[NOWnews今日新聞] 民進黨籍台中市前神岡鄉長劉八郎昨（31）日因病辭世，享壽84歲，在神岡地區頗具影響力的他，過去曾多次替大罷免宣講，而他在幾個月前健康走下坡，進入醫院治療，如今他的離世，讓地方人士相當惋惜。

曾為神岡鄉長的劉八郎，離開政壇後，在神岡地區仍具影響力，去年4月還曾出席大罷免場合宣講，與罷免楊瓊瓔團體同台，神情氣色不錯。

不過，劉八郎在前幾個月前，健康出現問題，並進出醫院治療，30日病況危急送醫，31日上午與世長辭，地方得知訊息後，也感到不捨。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

元旦談話全文曝光！賴清德喊：面對中國軍事野心 台灣沒時間內耗

轟藍白提彈劾「浪費時間」 賴清德嗆：我不貪不取沒任何違法

批藍白變本加厲通過違憲違法案！賴清德：無限擴權「國家被放棄」