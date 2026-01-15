昔力挺林俊憲！郭國文：接下來是團結的時候

▲郭國文昔力挺林俊憲，雖初選民調不如預期，仍強調接下來是團結的時候。（圖／郭國文辦公室提供）

[NOWnews今日新聞] 民進黨台南市長初選結果於今（15）日揭曉，結果由立委陳亭妃60.8557％些微差距擊敗立委林俊憲58.163％，順利闖關成功，將代表民進黨參選百里侯。對此民進黨台南市黨部主委暨立委郭國文過去力挺林俊憲，雖結果不如預期，也在稍早發文表示尊重民意，而接下來是團結的時候，「民進黨會堅持本土價值，為台南這塊土地打拚」。

面對初選結果不如預期，郭國文表示，尊重民意，也謝謝一路上給予支持的鄉親，民調結果也證明，不管是誰，民進黨的人選都是大勝藍委謝龍介，這就是長久耕耘後，台南人對於民進黨的肯定，「我們也會持續鞭策自己，要守護台南，為台南鄉親打拚」。

廣告 廣告

郭國文說，接下來是團結的時候，民進黨會堅持本土價值，為台南這塊土地打拚，謝謝大家的肯定。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

快訊／2%勝出！陳亭妃初選順利闖關 拚府城400年首位女市長

快訊／2%惜敗！林俊憲坦然面對初選結果：2026支持陳亭妃

陳亭妃初選勝出 謝龍介恭喜：可敬的對手！期待打一場高規格選戰