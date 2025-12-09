昔力挺黃子佼復出挨轟！徐乃麟、曾國城重返「案發現場」嚇到了

徐乃麟、曾國城重返「案發現場」受訪。（圖／記者黃雅琪攝影）





藝人黃子佼持有2259部兒少性影像案，一審判刑8月，二審改判刑1年6月、緩刑4年，須提供義務勞務180小時及接受法治教育3場。曾力挺他復出演藝圈的徐乃麟、曾國城今（9）日於華視再次受訪，睽違9個月，自嘲重回「案發現場」嚇到不敢回答和坐下了。

巫苡萱（左起）、籃籃、曾國城」徐乃麟、張文綺、徐凱希合體錄影。（圖／記者黃雅琪攝影）

胡瓜上星期參與《天才衝衝衝》錄製，徐乃麟笑虧：「效果不是很好！」其他人害怕大哥又「失言」趕緊緩頰說是參與單元錄影而已，沒有太大發揮；談及胡瓜加入華視主持節目，會不會搶走「綜藝一哥」稱號，徐乃麟說：「他當一哥，我們從來沒有當過一哥」，曾國城則模仿鄭進一說：「我說我是一哥啦！」沒有人接球，陷入一陣尷尬。

對於節目錄製1000集，徐乃麟許願包下一艘郵輪邊打廣告、邊錄影：「觀眾朋友跟我們一起上船，偶爾做一個特輯、很有紀念性！」眾人將其命名為「衝衝號」一搭一唱想企劃；今日沒什麼講話的曾國城，最後自己起身喊道：「我主動，我先站起來。」結束這一場頻繁阻擋提問的記者會。



