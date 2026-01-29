昔勒頸今砍殺土風舞女師 割頸男發4千字「預告」殺人：下輩子再當好人

記者潘靚緯／台中報導

台中35歲張姓男子持刀砍傷教土風舞的李姓女子，李女身中8刀傷重送醫，張男犯案後隨即逃逸。(圖／翻攝畫面)

台中一名35歲張姓男子，今(29)日上午8點持刀砍殺李姓土風舞老師，行兇後逃逸走上國道闖入車道，遭車輛撞擊雙腿骨折重傷。驚人的是，案發前張男在IG發布4千多字長文，自曝殺人動機。他表示不滿種植「火麻」盆栽卻被警方認定是栽種大麻，遭判刑5年6個月，上訴到最高法院仍遭駁回，加上住家附近公園噪音、停車問題惹怒，還跟家人朋友表示「下輩子再當好人」，不料竟持刀傷人、鑄下大錯。

張嫌在IG發文自曝殺人動機，指出不滿種植火麻遭警方認為是大麻逮捕、判刑5年6月定讞。（圖／翻攝嫌犯IG）

大雅警分局指出，63歲李姓女子與35歲張姓男子，在大雅區龍善二街的公園前，因播放土風舞音樂爆發爭執，張男拿出預藏的尖刀攻擊追砍，造成李女身中8刀、頸部重傷，目前仍在插管治療中。據了解，張男先前就對李女因廣播放音樂問題積怨已久，曾徒手勒頸攻擊。

廣告 廣告

張姓男子犯案後，從附近小路走上國道1號，在北上174K附近闖入輔助車道，遭一輛轎車撞擊，雙腿骨折、意識不清被送往醫院，經開刀治療已轉院到台中榮總，警方從他身上搜出2把刀，將等待他意識清醒後製作筆錄。

經查，張姓男子在2023年因購買「火麻種子」種植93株盆栽，試圖在社群以每株5000元高價販售，遭北市大安分局警方逮捕。張男辯稱在網路上以150元低價購買「火麻種子」，主觀上認為自己種的是火麻仁（中藥材或食材），並無栽種大麻之犯意。

然而，法院調閱其在蝦皮購物與賣家的對話發現，張男曾詢問：「是可以發芽長大的嗎？我不是要吃的」、「發芽了」等語，顯示其對種子發芽長成植株具有高度期待，而非僅作食用。經台中地院判刑5年6月，案件一路上訴到最高法院，均駁回上訴，全案已定讞，理應近日就會發監執行。

張男在IG發文控訴司法不公，遭警察設局才被逼成了壞人，法官不肯聽他辯解、律師也未盡力辯護，接著更質疑地方立委、議員、里長、市府環保局，甚至1999專線都怠惰，連公園噪音、違停、霸佔土地、亂丟垃圾問題，抗議申訴均無效，讓張男無法忍受，認為三和社區本來很單純，如今卻變得複雜。坦承自己求助無門，已被絕望與憤怒吞噬。

張嫌行兇後徒步走上國道一號，闖入車道遭到撞擊，雙腳骨折送醫開刀治療。(圖／翻攝畫面)

張男坦承「殺人絕對是錯的」，卻在文末恫嚇「歡迎來殺人，人很多很好殺！」，並留言給親友表示：「我的家人朋友們都要平安快樂，讓大家失望我很抱歉，你們可以罵我、噴我都沒有關係，應該是不會有人為我難過...若有下輩子，若我可以當好人，再跟大家當家人朋友。」。

不良行為，請勿模仿！

更多三立新聞網報導

台中雞場隱匿禽流感！目睹員工大量埋雞屍照賣蛋營利 吹哨農民：太缺德

豐康牧場爆發禽流感「病雞就地掩埋」隱匿未報 5千隻雞今全面撲殺

疑不滿跳土風舞 台中男持刀「割頸」追砍8刀驚悚畫面曝 63歲婦搶救中

苗栗大排235隻死雞確診禽流感 疑台中養雞場棄置 鍾東錦怒：重罰100萬

