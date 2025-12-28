昔參演換妻真人秀！男星涉性侵2毛孩遭捕 駭人行徑曝光

美籍男星Tony McCollister近日因涉嫌性侵動物、猥褻未成年遭到逮補。（圖／翻攝自YouTube @A&E）





美籍男星托尼・麥考利斯特（Tony McCollister）曾參演A&E電視台實境節目《Neighbors with Benefits》聞名，豈料，近日他在俄亥俄州涉嫌猥褻未成年、與2隻動物發生性行為而遭到逮補，目前以25萬美元（約新台幣784萬元）交保，將於30日再次出庭。

根據外媒《TMZ》報導，沃倫郡警長表示，這些動物已在調查期間被帶走，「目前牠們得到了很好的照顧」，雖然警方並未說明遭到性虐待的動物類別，但據當地《WLWT5》電視台報導指出，涉案的為2隻狗。而麥考利斯特上週遭到警方逮捕後，法院裁定以25萬美元（約新台幣784萬元）交保，並勒令不得與任何兒童及寵物接觸，整案將於30日再度開庭。

事實上，麥考利斯特過去曾與妻子黛安娜‧麥考利斯特（Diana McCollister）一同出演真人秀《Neighbors with Benefits》，與朋友圈中的其他夫妻進行換偶生活，但節目播出後，引發大批質疑聲浪，最終只播出2集就遭到腰斬，而黛安娜被問及此事件時，也表示兩人早已離婚，沒有任何關係。

