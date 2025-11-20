昔口誤：賣一片虧一片！阿堂鹹粥「遭疑換人」招牌消失 業者揭內幕

生活中心／綜合報導

台南知名老店「阿堂鹹粥」一直是觀光客與在地人必訪名店，過去因漲價一事引發民眾討論，一碗鹹粥曾飆到300元，後來將「魚肚鹹粥」調整為280元，仍被網友拿來討論。近日這家名店再次登上新聞版面，有民眾發現店家招牌與菜單上「阿堂」兩字消失不見，懷疑是否已經易主。對此，業者也發聲回應了。









昔口誤嘆：賣一片虧一片！阿堂鹹粥驚爆「招牌2字神秘消失」遭疑換人 業者揭內幕

台南知名老店「阿堂鹹粥」一直是觀光客與在地人必訪名店。 （圖／民視新聞資料照）





阿堂鹹粥被視為台南代表性早餐之一，但過去因價格不斷上調引發批評。特別是魚肚鹹粥價格調整後，網友又翻出老闆娘先前曾說「虱目魚肚賣一片虧一片」的說法，二代接班人也曾在臉書澄清，坦言母親當時口誤，卻一直被網友拿來酸，形容是「冷飯熱炒」。

日前有網友在 Threads 上貼出現況，指出招牌如今僅剩「鹹粥」兩字，原本黑底白字的「阿堂」標示消失，連店內菜單也不見「阿堂」名稱，質疑似乎變成「無名鹹粥」，懷疑老闆換人當。根據《東森新聞》指出，在地居民猜測可能與店家替兒子作保、欠下百萬債務有關，債權資產公司聲請強制執行，原商標三次拍賣流標後，查詢智慧財產局發現商標已轉至均和資產名下。其中一名家族成員在今年8月重新申請另一款新字體商標，目前仍在審核。另據《三立新聞》報導，店家出面否認換老闆，強調只是單純更換招牌。





