昔台客「地震秒撲電視」 宜蘭強震卻摔壞日人讚1句！

本月初（8日）日本青森深夜發生芮氏規模7.5強烈地震，當時社群流傳一段台灣旅客在飯店「死命護住電視」的畫面在各大社群瘋傳，意外暴紅，更獲日人大讚。昨（27日）23時05分台灣發生芮氏規模7.0強震，最大震度4級，搖晃猛烈全台有感。宜蘭地震當下畫面流出，其中有脆友分享家中電視摔壞的慘況，相關畫面被日本網友轉發至X，忍不住發文肯定「當時台灣人的做法是正確的。」。





昨（27日）深夜不少人夜生活才剛開始，宜蘭外海就發生芮氏規模7.0強震，猛烈搖晃突然襲擊，嚇壞大批民眾。強震後網友也湧入各社群，分享當下畫面，其中1名台人在Threads上曬出電視墜地的畫面，大片液晶螢幕碎裂，直接報廢待換新。關心台灣狀況的日本網友見狀，轉發到X平台與日人分享，不忘發文笑喊「27日晚間台灣大地震中未能搶救回來的電視機，果然當時台灣人的做法是正確的。」。

昔台客「地震死護電視」震撼日網！宜蘭強震卻摔壞日人朝聖讚：果然…

日本青森7.5強震，台灣旅客冷靜護住電視、固定物品的畫面在日台網路瘋傳。（圖／翻攝自Threads@allenwu_11658）

回顧整起事件，先前日本青森7.5強震，許多台灣網友正巧在日本旅遊，在網路上曬出自己現場經歷。其中一段一家人在青森當地遊玩，卻突發遇到強震，眾人冷靜等待首波地震結束，一部分人緊緊護住電視機，最後平面放倒電視機；另一部分人趕快把桌上食物解決，避免倒出，同時發聲準備關心在其他房間的親友，雖然驚慌但不亂陣腳的表現，不只讓台灣網友佩服，更讓日本網友留言狂讚「感謝守護電視」、「很信任日本建築的耐力」、「謝謝台灣」、「這樣的反應太強了吧」、「跟日本人很像，但也要記得保障自己的安全啊」 、「遇到危急情況才看得出本性，台灣的大家好溫柔」、「這等級太高了吧，果然是台灣人」、「還在護桌上的食物和水」。









