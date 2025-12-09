昔合作趙震雄！大咖韓星現身西門町 親揭私下關係

《整形過後》鄒承恩、李廷鎮、艾怡良、王渝萱、潘儀君、郭子乾、劉瑞琪、Emma、洪暐哲、張榕容、温昇豪、安心亞出席首映會。（圖／六魚文創提供）





台灣首部整形外科醫療影集《整形過後》即將於12月13日起播出，今（9）日在西門國賓戲院盛大舉辦700人首映會，監製温昇豪率領主演張榕容、安心亞、韓星李廷鎮、鄒承恩、潘儀君、洪暐哲、胡瑋杰集結成「爵仕美8醫護幫」，更有郭子乾、艾怡良、林育品（阿喜）、王渝萱、劉瑞琪、曹蘭、Emma與新加坡男星陳邦鋆等16位卡司浩大陣容出席聯訪。

這次韓星李廷鎮再度飛來台灣力挺，他提到韓國很少舉辦這種大規模的戲劇首映會，比較常是和業界相關人士一起看。特別的是，女星張榕容前陣子到韓國，李廷鎮還招待她吃醬蟹，對於她的吃相相當難忘。

而南韓影帝趙震雄人爆出是「少年犯」，成年後還涉嫌多起暴力事件，掀起大眾熱議，他也宣布退出演藝圈。對此，李廷鎮過去曾和趙震雄合作電影《馬粥街殘酷史》，被問到近期風波，他僅低調表示不知道對方近期新聞，且拍完戲後就沒有聯繫了。



