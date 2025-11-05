昔合作MV 黃秋生談黃明志案：震驚又矛盾

黃秋生參演《自殺通告》今(5)在台首映。(資料照，記者陳奕全攝)

〔記者鍾志均／台北報導〕金馬影帝黃秋生參演《自殺通告》今(5)在台首映，由於他曾和謝侑芯合作黃明志的歌曲《中國痛》，不免俗被問對於黃明志捲入謝侑芯命案事件；黃秋生直言：「這個是非常不幸、嚴肅的事情，我知道的跟大家知道的都一樣。」

黃秋生坦言，「不會去猜他怎樣，事情已經在調查」，無奈說「看到新聞很震驚，太可怕了」，直指每天新聞發展都充滿矛盾。

被問到是否有聯繫黃明志？黃秋生說，「他(黃明志)之前寫了一首歌，問我覺得怎樣？我還以為他要去批評，我還說『你寫的那麼爛』，他就沒理我。」表示後來沒有再聯繫。

廣告 廣告

追問他是否有關心黃明志？黃秋生沉下臉說，「要怎麼關心？人家已經夠煩了，實際發生什麼事，大家不知道。」

《自殺通告》除了有大前輩黃秋生，還集結劉敬、白潤音、張豐豪、邵奕玫、戴雅芝等新生代演員飾演學生；問到拍完電影後，再次看到這群學生的感覺，黃秋生冷笑：「其他人哪有怎麼樣？」只有指著張豐豪說「你怎麼越來越白。」逗樂全場。《自殺通告》將在11月7日全台上映。

【看原文連結】

更多自由時報報導

現身了！黃明志深夜投案交代行蹤 自爆遭通緝7次「不曾逃過」

真是搖頭丸？黃明志「藍色小藥丸」曝光 行家分析像「山寨偉哥」

黃明志親弟爆氣開嗆！千字文重砲蹭熱度「等真相出來別刪文」

傳被延長扣留7天 黄明志大馬工作室曝光

