昔同框范姜彥豐、粿粿！蔡阿嘎再曬5合照喊「不寒而慄」 網：全都出事

娛樂中心／彭淇昀報導

范姜彥豐與粿粿結婚3年爆婚變，昨日范姜彥豐毀滅式爆料，妻子粿粿與藝人王子（邱勝翊）婚內出軌，話題持續延燒。對此，百萬YouTuber蔡阿嘎今（30）日PO出5張合照，驚呼「看完這些照片不寒而慄…這算不算是一種反指標？以後不要再隨便跟人合照了」，網友一看照片裡的人物嚇傻「太扯！每個都出問題！」

蔡阿嘎PO出合照，畫面中是范姜彥豐與粿粿（左）、Andy老師與家寧（右）。（圖／翻攝自蔡阿嘎臉書）

蔡阿嘎在臉書發文，並PO出5張合照，直呼「看完這些照片不寒而慄了…，這算不算是一種反指標？以後不要再隨便跟人合照了」。網友認出照片中的同框對象，包括范姜彥豐與粿粿、Andy老師與家寧、台南Josh，還有日前宣布離婚的台日網紅茂木夫妻，以及已離婚的日馬夫妻Ryuu與Yuma。隨後蔡阿嘎在留言區補充，「還有這對」，照片中是理科太太與前夫John。

左圖為已離婚的日馬夫妻Ryuu與Yuma、右圖為日前宣布離婚的台日網紅茂木夫妻。（圖／翻攝自蔡阿嘎臉書）

貼文曝光後，不少網友全看傻，「阿娘喂！以後夫妻不要隨便找情侶檔、夫妻檔拍照啦」、「媽呀！你是婚姻界的國師嗎」、「變嘎哥魔咒」、「太扯～每個都出問題」、「拍的很好。不要再拍了」。

左圖為經歷被家暴離婚的台南Josh、右圖為理科太太與前夫John。（圖／翻攝自蔡阿嘎臉書）

