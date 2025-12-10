昔命中藍白合破局！命理師再預言「6都市長初選」 藍綠出線名單曝

政治中心／陳慈鈴報導

高輔進預測新北市，綠營是蘇巧慧（左）、藍營是李四川（右）。（合成圖／翻攝畫面）

2026年將舉行九合一大選，目前各黨初選名單陸續出爐。對此，先前曾成功算出藍白合破局，以及鴻海創辦人郭台銘退選的易經預言家高輔進（舊名高煜霖），近日再度預言市長初選被提名人的條件，預測藍綠六都出線名單。

高輔進依據8日晚間在花蓮發生外海地震，從易經演繹取卦得到「震卦」，卦意「起動」，太極空間得到「留連」，卦意為「帶枷鎖入獄」。並預言關於藍綠2026年市長初選的布局，指綠營正在提名階段，及國民黨台中也在競爭，這次地震產生的卦象，有顯示出上位、掌權卦象的符號出現。卦象研判，簡單說，就是被提名的人的條件，條件包含戊年生，及肖龍、蛇、狗的人，機會相當高。

高輔進預測台北市長藍綠對決人選，藍營蔣萬安（左）、綠營沈伯洋（右）。（合成圖／資料照）

高輔進指出，台北市符合條件的有沈伯洋、徐國勇、陳時中，其中徐國勇因是秘書長，如果參選恐有球員兼裁判之嫌，而陳時中恐久未露臉，機會應該也不大。反而是沈伯洋機會較高，主要原因就是被大陸「立案調查」，綠營可以包裝成悲劇英雄，下駟對上駟的劇情訴求，不失為一步亮棋。再換個角度看，蔣的聲勢持續高檔，綠營恐也知道贏的機率不高，加上沈是嫡系的，所以，至少能將選舉補助款，落在自家人身上，肥水不落外人田的概念。

高輔進接著分析新北市，綠營是蘇巧慧，藍營是李四川，這兩位符合條件，就卦象研判，鐘擺恐會落在李這邊，只是，治理的思維及年齡，可能是最大的變數。而蘇巧慧部分，據了解，蘇方一直有透過不同關係，極力勸說黃，務必出來選，形成三腳督，如此勝算就很大的可能。至於白營的黃國昌，由於卦象顯示出「鬱悶」象，研判可能最後評比的民調不高，而只能當扶龍王的角色，輔選拱推人選的現象。

高輔進說，桃園市除了藍營張善政外，綠營恐是何志偉出線參選，如是，就要注意，從卦象研判，運勢給何的支援，恐怕不多，建議選戰策略須好好擬定。台中市除了綠營的何欣純外，藍營的江啟臣因帶有「慵懶」象，外加「不動」的成分，恐怕會持續做立委，席次夠的話，還能持續當副院長。倒是楊瓊瓔，運勢上不僅有加分，就連「掌權」的星象，都站在楊這邊，如果楊能不放棄，並更積極規劃行程跑地方，掌握好地方頭人，機會還蠻高的。

高輔進認為，台南市除了藍營謝龍介外，這次卦象研判，比較沒有信心的是台南，陳亭妃實在太強了，不過，在此還是依卦象來解讀，林俊憲出線的機率，很可能高過陳。當中，甚至還顯示出，還沒有出現的貴人象，在緊要關頭恐會出來支持林，而讓聲量，或數字跳動，開始扭轉乾坤的可能。

高輔進最後提到了高雄市，認為那是比較玩味的選區，目前，最不可能出線的許智傑，在上次甲仙地震，加上這次地震後產生的卦象，變成可能出線的機率，再往上提升，機率大增。多個事件後，可能是最大公約數；另外，研判卦象也出現了貴人象，在緊要關頭恐會出來支持許，而讓聲量，或數字變化，開始扭轉乾坤，有利許的可能。

高輔進說，而原本聲量最高的賴瑞隆，發生霸凌事件後，這次地震，極大的可能產生了變卦，顯示有被刻意操作的現象，至包袱感加重，機率很可能受影響。另外，邱議瑩在卦象裡，是屬於本位星，簡單說，高機率恐怕容易幫人抬轎，自己坐轎的話，除非端出重大利多或政策，這才有機會。至於林岱樺，卦象裡，有傷及官位的星，出現在他的盤裡面，加上，明面上的官司問題，恐怕要有重大貴人力挺，或是老天爺幫忙，機會才高。

高輔進最後總結，藍綠六都候選人可能名單，台北市「蔣萬安VS沈伯洋」、新北市「李四川VS蘇巧慧」、桃園市「張善政VS何志偉」、台中市「楊瓊瓔VS何欣純」、台南「謝龍介VS林俊憲」，高雄市「柯志恩VS許智傑」。以上，是透過古智慧分析，請再自行提升價值判斷，僅供參考！

三立新聞網提醒您：

民俗傳說僅供參考，請勿過度迷信。

