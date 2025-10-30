昔和王子傳緋聞！鬼鬼認了很少聯絡「對他沒有深度了解」 聞棒棒堂閃兵：我不震驚
棒棒堂「王子」邱勝翊被爆出疑似介入前啦啦隊成員「粿粿」的婚姻，形象重挫，不少粉絲直呼對他相當失望，也讓許多演藝圈好友相當震驚。昔日黑澀會成員「鬼鬼」吳映潔被問到此事時表示不了解，還說跟棒棒堂很少連絡，對於棒棒堂近日的閃兵風波她也說因為自己是女生，對當兵的問題不清楚，所以聽到的時候沒有很震驚。
鬼鬼過去在節目時常和棒棒堂有許多互動，外界認為雙方感情很好，鬼鬼甚至還和王子傳過緋聞，但2人都沒有承認；今年1月鬼鬼無預警宣布生下1女，棒棒堂6人還開玩笑說孩子的生父不是他們。
王子昨（29日）突然遭粿粿的老公范姜彥豐點名，指出粿粿和王子出軌，甚至說他已看過相關證據，並表示他們已為此在協商離婚。王子瞬間變「小王」，人設崩壞，他自己也立刻發聲坦言，承認有超越朋友的界線，不過同時也否認破壞他們的家庭。
鬼鬼昨日出席節目記者會被媒體問到此事，她表示自己剛滑到這個新聞，沒有仔細看，媒體問他是否有跟王子聯絡，她立刻答道「很少耶」，強調自己跟王子真的很少聯絡。媒體問，以她對王子的了解，王子是這種人嗎？鬼鬼面有難色說道：「我對他本人其實沒有太深度的了解」，她說自己認識的就只是節目上的他，「出了社會之後，其實現在他可能不是最了解我的人，我也不是最了解他的人」。被問到跟棒棒堂誰比較常聯絡，鬼鬼說，其實都很少聯絡，尤其在生完小孩之後生活圈有了很大的變化。
棒棒堂爆閃兵 鬼鬼稱：我不震驚
近日棒棒堂接連被爆出閃兵爭議，遭檢調約談、起訴，有媒體問，看到棒棒堂成員被爆出閃兵，是否感到震驚？鬼鬼說：「我不震驚啊。」隨後她解釋，她不清楚棒棒堂當年發生什麼事，「因為我是女生，我沒有當兵的問題，所以我比較沒有了解跟涉略這麼多」。
對於今年1月她生完小孩，棒棒堂拍影片笑說孩子不是他們的，記者問她既然沒有聯絡，看到影片會不會覺得很莫名其妙？鬼鬼則說還好，就是笑一笑覺得他們很可愛。
更多鏡週刊報導
時空旅人是真的？粿粿、王子爆不倫 昔日合照驚見「16字神預言」！萬人瘋朝聖
過世兩週消息才曝光！坣娜罹癌人生謝幕 追思會訂在這一天
「可能沒辦法了」好友不捨憶坣娜最後通話 聲音吃力仍惦記這件事
其他人也在看
王子曖昧狂撩人妻簡廷芮「我以為喜歡我」 昔日手放大腿畫面曝光
范姜彥豐昨（10/29）指控王子（邱勝翊）介入他和粿粿（江瑋琳）的婚姻，震撼演藝圈，王子隨後發聲明承認「與粿粿的關係超越朋友界線」，但否認破壞家庭。不料事件尚未平息，又有網友挖出王子過往在社群上的留言「毫無邊界感」，對象還包括同樣已婚已育的簡廷芮，引發批評。太報 ・ 14 小時前
羅志祥認五年沒跟王子聯絡！ 鬆口沒資格評論范姜、粿粿婚變
羅志祥30日帶著新歌MV〈做伙〉跟大家見面，他跟15年後再度重逢的好友馬志翔一起演出，羅志祥演的是被騙錢、仍堅持報案求助的打工族，馬志翔則是被命運推著走的詐騙車手。現場羅志祥也揭開他跟馬志翔其實是遠房親戚，羅志祥坦言知道當下也嚇一跳。林政平｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 10 小時前
薔薔《黑澀會》跟王子0接觸 看粿粿婚外情「爆炸性發言」全場嚇瘋
范姜彥豐29日控訴妻子粿粿與王子邱勝翊的婚外情，引發軒然大波。過去曾是《我愛黑澀會》的薔薔，30日加入《小姐不熙娣》主持陣容出面受訪，談及此事表示跟王子完全不認識，若自己的另外一半有這樣的行為，她當然是無法接受。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 21 小時前
台灣「護理女神」出國拍攝驚傳身亡 好友雪碧淚崩發文：來生再當朋友
擁有火辣身材的知名網紅謝侑芯，由於曾經擔任過護理師，被封為「護理系女神」，IG粉絲更是突破53萬人。未料近日年僅31歲的她竟傳出噩耗，出國工作時不幸猝逝，好友雪碧（本名方祺媛）也在社群上證實，淚崩喊話「來生再當朋友」。中時新聞網 ・ 7 小時前
爆王子粿粿美國團「還有一對沒爆」！天后闆妹再發聲：幾天後就有消息
粿粿和范姜彥豐2022年結婚育有一女，結婚3年爆出婚變，范姜彥豐怒控男星王子和粿粿婚內出軌，王子則道歉坦承在得知女方協議離婚的過程中「超過了朋友間應有的界線」。網紅「天后闆妹」突然發文爆料「其實那群好友．還有一對沒有被爆……唉」，暗示偷吃風波還未結束，引起萬人留言議論，她再度發文表示「反正你們再等幾天就有消息了」。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前
賴慧如看婦產科被認出 急澄清：真的不是懷孕
今年賴慧如才與國標舞名師劉家銘補辦婚禮，不過到婦產科報到並非有好消息，而是做健康檢查，原來是她的泌乳激素過高無法排卵，導致經期很混亂，也擔心有腦下垂腫瘤。已經有一個女兒的她目前沒有做人計畫，希望能先把身體養好，表示要先觀察三個月，再測看看激素有沒有降下來...CTWANT ・ 16 小時前
王子生日文早埋伏筆！「第13張照」藏和粿粿定情日 網驚：太明目張膽
男星范姜彥豐29日爆料妻子粿粿婚內出軌男星王子（邱勝翊），投下震撼彈。就有網友發現，王子在今年慶生貼文中偷渡一張和粿粿雙人合照，直呼「早埋下伏筆」、「太明目張膽了吧！」三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
不只席惟倫！《全明星》女星「突消失王子幫」遭疑早知情不倫戀
范姜彥豐與粿粿婚變傳聞延燒多時，女方昨（29）日遭毀滅式爆料，被范姜指控偷吃王子（邱勝翊）。粿粿與王子因運動實境節目《全明星運動會》第三季熟識，兩人分別擔任紅隊隊長及紅隊經理，私下經常一票人相約聚會，起初晏柔中、吳心緹、王品澔、席惟倫、胡釋安等人都在聚會名單中，不過後來吳心緹與席惟倫被發現悄悄淡出「王子幫」。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前
中職》史上罕見！ 台灣大賽冠軍隊無金手套
中職30日公布金手套得主，味全龍和中信兄弟各奪3座並列最多，台鋼2座、統一1座，而今年台灣大賽冠軍樂天桃猿以0座收尾，寫下史上第3次「冠軍無金手套」的罕見紀錄。自從1993年頒發金手套開始，只有2004年興農牛和2013年統一獅是無金手套的冠軍球隊，今年的樂天是史上第3隊，且是連續2年無緣金手套。而自自由時報 ・ 15 小時前
NBA》董事會一致批准 道奇老闆百億美元收購湖人逾8成股權
NBA董事會周四全體一致批准洛杉磯道奇老闆Mark Walter成為洛杉磯湖人最大股東，他隨即以100億美元從Buss家族收購超過80%股份，打破7月Bill Chisjholm以61億美元入主波士頓塞爾蒂克聯盟紀錄。TSNA ・ 3 小時前
Lulu突喊「我懷孕了」 陳漢典加碼爆料明年2月：會看到孕婦上台
台灣戲劇大師李國修創作的經典喜劇《風屏劇團三部曲》首部曲《半里長城》笑噴版，今（30日）演出前夕舉行彩排記者會，藝術總監王月、導演許栢昂率郭子乾、樊光耀、Lulu黃路梓茵、陳漢典、郁方、杜詩梅等演員登場，也是陳漢典與Lulu結婚登記後首度露面，聊到新婚心情，陳漢典突自爆：「其實我是外貌協會，我就是貪圖她的美色。」鏡報 ・ 18 小時前
獨家／粿粿爆早住進王子家！ 范姜彥豐心碎狠斷3年夫妻情
范姜彥豐昨（29日）透過影片公開指控老婆粿粿與王子（邱勝翊）婚內出軌！關鍵時間就在今年3月底粿粿與王子及其他友人到美國旅遊兩週，返台後從早出晚歸到天亮才回家，最後直接不回家。知情人士向本刊透露，「人（粿粿）還沒離就已住進王子家中。」范姜彥豐無可奈何情況下，只好放棄協商。鏡週刊Mirror Media ・ 13 小時前
壓垮范姜彥豐最後一根稻草！曝心碎放手粿粿內幕：看完證據後無力挽回
粿粿和范姜彥豐結婚3年爆出婚變，范姜彥豐怒控男星王子和粿粿婚內出軌，王子道歉坦承在得知女方協議離婚的過程中「超過了朋友間應有的界線」。知情人士更爆料，兩人還沒離婚，「就已經住進王子家中。」讓范姜彥豐只好放棄協商，決定離婚。三立新聞網 setn.com ・ 43 分鐘前
TPBL／紀錄台嚴重疏失！讓張宗憲多打4分鐘 聯盟承認錯誤懲處出爐
TPBL聯盟福爾摩沙夢想家29日交手高雄海神一役，在記錄台上發生嚴重作業疏失，讓夢想家張宗憲原本應該被驅離出場，卻因為疏失多在場上待4分鐘，最終夢想家以99：86贏球，對此聯盟30日發出公告坦言錯誤，並對紀錄台工作人員及技術委員、裁判做出懲處。三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前
北士科分手費 新壽開價40億
新光人壽日前宣布，為使輝達總部順利落腳台灣、進駐台北，願與北市府合意解約北士科T17、18地上權，且表明只向北市府索取已付出的成本。據了解，新壽30日向北市府報價初步成本，包括權利金、租金32億元，加上部分已施作項目8億元，共約40億元。中時新聞網 ・ 6 小時前
MLB》審美疲勞？球員票選獎出爐 大谷翔平「50轟50K」空手而歸
美國職棒大聯盟（MLB）「球員票選獎」（Players Choice Awards）結果揭曉，洛杉磯道奇二刀流球星大谷翔平雖以史無前例的「50轟50K」神級表現震撼全聯盟，最終卻在「年度最佳球員」與「國聯傑出球員」兩項大獎中雙雙落選，成為本屆最大遺珠。中時新聞網 ・ 12 小時前
王子發聲就粿粿婚變風波致歉 鬼鬼鬆口兩人斷聯原因
鬼鬼表示，她與王子並不熟稔，「我對他本人沒有太深度了解，我是認識節目（《模范棒棒堂》）的他，出社會後我可能不是最了解他的人」。她坦承在記者會前有看到相關新聞，但未細看內容。對於「棒棒堂」成員接連捲入風波，鬼鬼將重心放在自己的生活，她解釋，升格人母後生活方...CTWANT ・ 1 天前
遭爆拍到粿粿住王子家鐵證！徵信社62字證實不忍了：希望雙方獲得善解
粿粿和范姜彥豐結婚3年爆出婚變，范姜彥豐怒控男星王子和粿粿婚內出軌，王子道歉坦承在得知女方協議離婚的過程中「超過了朋友間應有的界線」，如今週刊爆出粿粿已住進王子家，徵信社掌握到鐵證讓范姜彥豐心死、放棄協商。對此徵信社也回應了。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前
道奇衛冕陷入絕境！美媒直言：「羅伯茲招數已盡，不能只靠大谷翔平！」
體育中心／王人瑞報導世界大賽第5戰，道奇在主場以1比6不敵藍鳥，各大美媒對衛冕軍表現一致看衰，認為這支開季被寄予厚望的宇宙道奇，正陷入進攻停擺與士氣低迷的雙重危機。FTV Sports ・ 16 小時前
外媒：川普重啟核試 時機、內容詭異
英國衛報也報導，川普宣稱美國擁有最多核武，但其實不然。根據「美國科學家聯盟」（FAS）去年發布的資料數據，俄羅斯擁有5580枚核彈頭，才是全球核武第一大國。聯合新聞網 ・ 3 小時前