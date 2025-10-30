昔和王子傳緋聞！鬼鬼認了很少聯絡「對他沒有深度了解」 聞棒棒堂閃兵：我不震驚

昔日曾和王子傳過緋聞的鬼鬼，坦言其實很少跟王子聯絡，也對他個人沒有深度了解。（翻攝自吳映潔／邱勝翊臉書）

棒棒堂「王子」邱勝翊被爆出疑似介入前啦啦隊成員「粿粿」的婚姻，形象重挫，不少粉絲直呼對他相當失望，也讓許多演藝圈好友相當震驚。昔日黑澀會成員「鬼鬼」吳映潔被問到此事時表示不了解，還說跟棒棒堂很少連絡，對於棒棒堂近日的閃兵風波她也說因為自己是女生，對當兵的問題不清楚，所以聽到的時候沒有很震驚。

鬼鬼過去在節目時常和棒棒堂有許多互動，外界認為雙方感情很好，鬼鬼甚至還和王子傳過緋聞，但2人都沒有承認；今年1月鬼鬼無預警宣布生下1女，棒棒堂6人還開玩笑說孩子的生父不是他們。

廣告 廣告

王子昨（29日）突然遭粿粿的老公范姜彥豐點名，指出粿粿和王子出軌，甚至說他已看過相關證據，並表示他們已為此在協商離婚。王子瞬間變「小王」，人設崩壞，他自己也立刻發聲坦言，承認有超越朋友的界線，不過同時也否認破壞他們的家庭。

鬼鬼昨日出席節目記者會被媒體問到此事，她表示自己剛滑到這個新聞，沒有仔細看，媒體問他是否有跟王子聯絡，她立刻答道「很少耶」，強調自己跟王子真的很少聯絡。媒體問，以她對王子的了解，王子是這種人嗎？鬼鬼面有難色說道：「我對他本人其實沒有太深度的了解」，她說自己認識的就只是節目上的他，「出了社會之後，其實現在他可能不是最了解我的人，我也不是最了解他的人」。被問到跟棒棒堂誰比較常聯絡，鬼鬼說，其實都很少聯絡，尤其在生完小孩之後生活圈有了很大的變化。

棒棒堂爆閃兵 鬼鬼稱：我不震驚

近日棒棒堂接連被爆出閃兵爭議，遭檢調約談、起訴，有媒體問，看到棒棒堂成員被爆出閃兵，是否感到震驚？鬼鬼說：「我不震驚啊。」隨後她解釋，她不清楚棒棒堂當年發生什麼事，「因為我是女生，我沒有當兵的問題，所以我比較沒有了解跟涉略這麼多」。

對於今年1月她生完小孩，棒棒堂拍影片笑說孩子不是他們的，記者問她既然沒有聯絡，看到影片會不會覺得很莫名其妙？鬼鬼則說還好，就是笑一笑覺得他們很可愛。

更多鏡週刊報導

時空旅人是真的？粿粿、王子爆不倫 昔日合照驚見「16字神預言」！萬人瘋朝聖

過世兩週消息才曝光！坣娜罹癌人生謝幕 追思會訂在這一天

「可能沒辦法了」好友不捨憶坣娜最後通話 聲音吃力仍惦記這件事