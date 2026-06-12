昔哭曝遭前夫騙光積蓄！本土網紅拋「定居上海」震撼彈 洩真實近況

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娛樂中心／綜合報導

青青近況曝光。（圖／翻攝自IG）

網紅青青曾捲入百萬YTR「放火」仙人跳事件，後來又遭到爆料找金主包養、已婚等負面消息，導致形象崩壞，後來她將藝名改為「雨澄 Nimie」，過著低調生活，如今則拋出離開台灣，定居上海的震撼彈。

青青今（12日）在社群中曝光最新近況，透露已經搬到上海生活，喊話大家可以找她加微信，而由於青青沒有變更VPN，所以可能會有沒回訊息的情況，除此之外，青青還提到一整天都在忙碌於新家整理，坦言相當疲憊。

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事實上，青青在2022年爆發多項爭議，隔年又無預警宣布離婚，哭曝前夫騙光她積蓄，引發軒然大波，後續她結束直播事業，改接業配低調生活。

青青宣布定居上海。（圖／翻攝自IG）

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