昔唱片大賣爆紅！萬芳突認不快樂 靠演戲才第一次「舒服」

萬芳過去以經典歌曲〈猜心〉、〈新不了情〉打響知名度。（圖／公視提供）





節目《誰來晚餐》第16季邀請歌手萬芳擔任來賓，拜訪從臺中移居至臺東、結婚第18年開始用AA制平分家用的麗頴與志恒一家五口，萬芳以流行歌手身分出道，並以經典歌曲〈猜心〉、〈新不了情〉打響知名度，成為暢銷歌手，更跨足跨足廣播、戲劇發展，擁有三金的入圍紀錄，但她卻發現自己越來越不快樂，，2010年她重返歌壇，以溫暖而富有情感的歌聲，緩緩唱出生命體悟，並在節目中分享從出道至今自我探索的歷程。

萬芳坦言因為自己的個性，不習慣去上節目宣傳、玩遊戲，但也因此讓她在影視領域找到另一片天。她笑說：「其實我並不習慣以非常主流的方式去呈現我自己，所以當我第一次演戲的時候，我覺得我好舒服，那個舒服是因為那個聚光燈，不是只打在我一人身上，而是所有的人。」

萬芳自曝昔日唱片大賣卻不快樂，演戲才讓她第一次「舒服」。（圖／公視提供）

聊起自我探索的經歷，萬芳分享她在成長過程中，也曾遇過強迫自己順應主流的經驗，她透露自己其實天生是個左撇子，但從小就被教育要盡量避免跟別人不一樣。因此在剛開始上學時，老師在教導分辨左右手時，要全班同學舉起拿筷子的是哪一隻手時，萬芳表示當時自己雖然遲疑了一下，但還是跟大家一起舉起右手，但當下心情其實很難過，這個心結也直到長大後才解開。

萬芳某次去上了一個催眠課程，才發現原來自己左手的力量，其實一直都很想被展現出來。不管是左撇子，或是平常站在舞台上表演，只要發現自己的一點點瑕疵，就很容易過分放大那個不完美，但她經過多年的自我探索，現在學會如何接納自我，並表示：「我在靜坐的時候發現，其實我所認為的瑕疵，它都是我完整的一部分，而真實比完美更有力量！」



