昔喊廢掉今衝監察院「找魏徵」 張啓楷狂喊：不要睡覺！醒來調查卓榮泰

曾喊廢監察院，張啓楷今到監察院狂喊，醒來調查卓榮泰（圖／翻攝畫面）

藍白曾喊要廢掉監察院，但在行政院長卓榮泰不副署財劃法修法後，今（23）日在國民黨立委翁曉玲領軍下，到監察院要求彈劾卓榮泰。民眾黨立委張啓楷在監察院外不斷大喊要監察院不要再睡覺、監察院站起來、監察院趕快醒來，還說監察院是御史大夫，以前最有名的是唐朝的魏徵，要找找看監察院還有魏徵嗎。

藍白立委今天到監察院陳情要求彈劾卓榮泰，張啓楷一拿到麥克風就開始狂喊，「監察院不要再睡覺了，監察院站起來！」要捍衛軍公教跟全民應該有的權利。接著，他還提到1955年大家尊敬的監委陶百川聯名九位監委彈劾當時行政院長俞鴻鈞。

「違法亂紀的卓榮泰，請監察院趕快醒來！」張啓楷稱，這麼多在野黨立委跟軍公教好朋友站出來，總統、行政院長違法，「搶了軍公教該有的薪資跟退休金」，破壞法治，行政院長對立法院通過的法律案一毛錢都不編列而且還不副署。「監察院請趕快醒來」，他說，監察院以前被譏諷說只有打蒼蠅不打老虎，這幾年碰到綠友友就轉彎，有像以前陶百川的風骨嗎？

張啓楷還說，監察院是御史大夫，以前最有名的御史大夫是魏徵，前陣子南韓大法官會議通過彈劾總統，「只有我們監察院一直再睡覺」，這是多嚴重的問題，台灣民主法治的根都已經要被刨掉了，軍公教被砍太多了，該停了，不能再犧牲他們，要讓他們晚年能夠有尊嚴，過個比較受人尊敬、不會匱乏的晚年。

張啓楷稱，民進黨大砍地方政府預算，所有縣市被砍2600多億所以才修財劃法，面對行政院違法亂紀、軍公教權益還有全民社會福利受影響，監察院還再睡覺、還不醒來嗎？「要撥亂反正」，他說，今天完成連署，把陳情書送進去，去找找看監察院還有陶百川還有魏徵嗎？請站出來還給人民權利，不要再昏睡了，假睡的人叫不醒嗎？要用全民力量把監察院叫醒，導正賴清德跟卓榮泰的毀憲亂政。

一行人進到監察院後，張啓楷還說，自己以前在這邊跑新聞知道流程，接著又開始說，是代表人民來陳情，監察院依法要調查，一定會有調查，「來這邊找陶百川，來找以前的魏徵」。

至於藍白被質疑喊廢監察院又要監察院彈劾卓榮泰，國民黨立委徐巧芯稱，當一天和尚就要敲一天鐘，監察院還沒有廢除之前，就應該按照憲法給予的職權正常的工作，不是像張啓楷說的每天在睡覺，這是不可以的。

徐巧芯說，監察院做一天和尚就要敲一天鐘（圖／翻攝畫面）

「這兩件事是不衝突的」，徐巧芯說，目前為止監察院的監委們也都還在領高薪，怎麼能不對軍公教跟軍警消有關的事情做出調查跟表態？她認為，監察院這幾年的表現，「讓我們認為他沒有存在的必要性」，但一碼歸一碼，只要監察院存在一天，就應該好好為民服務、為民工作、為民調查，審議相關彈劾案。

