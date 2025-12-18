即時中心／温芸萱報導

立法院今（18）日國民黨團書記長羅智強、藍委王鴻薇及民眾黨總召黃國昌提案，將行政院長卓榮泰移送監察院彈劾，指其不副署《財劃法》修法版本。對此，律師黃帝穎痛批，此舉凸顯藍白政黨憲政操作荒謬，不敢倒閣卻轉向監察院陳情，監察院無權審查閣揆不副署，真正倒閣應由立院提出不信任案。他更直言，藍白過去高喊廢監院、杯葛預算，現在又向監院陳情，厚顏無恥，反而凸顯閣揆不副署具憲法正當性。

針對卓榮泰宣布不予副署《財劃法》修法版本，以及總統賴清德不予公布一事，立法院司法及法制委員會今羅智強、藍王鴻薇及黃國昌臨時提案，將卓榮泰移送監察院彈劾。

廣告 廣告

對此，律師黃帝穎在臉書發文指出，黃國昌與國民黨轉向監察院陳情閣揆不副署，凸顯三大法律荒謬。他認為，首先，黃國昌與國民黨將責任推給監察院，是為了掩飾不敢倒閣的心虛，憲政上形同打假球。監察院無法對閣揆不副署行使違憲審查權，這本應由憲法法庭處理；若要對閣揆產生法律效果，應由立法院提出不信任案。

其次，黃帝穎批評，藍白在過去大刪監察院預算、喊廢監察院，卻又跑去監察院陳情，明顯自相矛盾，厚顏無恥。最後，他指出，依憲法增修條文第3條第2項第3款，立法院有權對行政院長提出不信任案，才能讓閣揆去職；監察院與倒閣法律效果無關。

最後，黃帝穎直言，藍白不敢提出倒閣案，反而顯示閣揆不副署具有憲法正當性，而立法院若不行使不信任權，也意味閣揆守護民主憲政的行為受到憲法支持。





原文出處：快新聞／昔喊廢監院今要陳情！律師嗆：藍白厚顏無恥

更多民視新聞報導

翁曉玲問「停砍年金」會不會副署？張惇涵拿「她丈夫」的話回嗆

黃國昌稱「要把卓榮泰送監院彈劾」 作家狠酸：了不起！包牌

藍白竟提案彈劾卓揆 吳思瑤怒酸黃國昌：為報復政院就求救監院

