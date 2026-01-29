昔喊廢監院、今算陳菊病假天數 媒體人嗆黃國昌：邏輯矛盾

即時中心／綜合報導

監察院長陳菊因健康狀況不佳，先後歷經腎臟腫瘤與中風，總統府證實其請辭獲准。不過，民眾黨主席黃國昌卻在公聽會指稱陳菊「一路請假到任期屆滿」。對此，媒體人詹凌瑀今（29）日便在臉書痛批，黃國昌過去高喊「廢除監察院」，如今卻突然緊盯院長是否上班，邏輯前後矛盾；反觀陳菊請病假不領薪、身體不堪負荷即辭職，展現責任感與不戀棧風骨。

監察院長陳菊近來健康狀況不佳，先後歷經腎臟腫瘤及中風等重大衝擊，已難以負荷繁重院務。總統府昨日證實，陳菊已請辭並獲准，自2月1日起正式生效。消息曝光後，引發各界關注。

然而，就在請辭獲准前夕，民眾黨主席黃國昌卻在「政務人員權利義務法制化」公聽會上指稱，正在請病假的陳菊恐怕會鑽法律漏洞，「一路請假請到任期屆滿」，言下之意影射其戀棧職位。相關言論引發爭議。

對此，媒體人詹凌瑀今日在臉書發文痛批，直指黃國昌的「劇本又翻車」。詹凌瑀表示，黃國昌在公聽會上煞有其事地精算花媽可以請幾天病假，大喊制度荒謬，結果話才說完，陳菊隨即正式請辭獲准，不但不領薪水、也不戀棧職位，事實狠狠打臉先前指控。

詹凌瑀直言，看著黃國昌以小人之心度君子之腹，只讓人覺得真正荒謬的人是黃國昌本人。她指出，陳菊在請長假養病期間，薪水全數繳庫、不予支領，如今身體狀況不允許，更乾脆俐落選擇下台，展現對國家的責任感與不戀棧的風骨，黃國昌卻刻意略而不提。

同時，詹凌瑀也強調，監察院在此期間由副院長坐鎮，機關運作一切正常，並未因院長請病假而停擺，所謂制度失靈的說法根本站不住腳。

隨後，詹凌瑀表示，更讓人錯亂的是，黃國昌過去長期高喊「廢除監察院」，批評監察院是蚊子機關、沒有用的盲腸，既然如此，院長請假甚至辭職，理應正中其下懷，如今卻又突然高度關心監察院長是否到班，邏輯前後矛盾。

最後，詹凌瑀嘲諷，黃國昌根本不在乎體制運作，只是為了聲量而製造仇恨。她直言，一位請假不領薪水、為避免影響公務而選擇下台的監察院長，絕對比一位每天上班卻只會咆哮作秀、破壞體制的立委，更值得社會尊重。她直言，「黃國昌，與其在那邊算別人請幾天假，不如算算你自己到底浪費了台灣社會多少資源吧」。





