昔喊廢除...藍白今赴監院要求彈劾卓榮泰 陳培瑜開嗆了

即時中心／潘柏廷、魏熙芸報導

行政院長卓榮泰不副署再修版《財劃法》，使主導修法的藍白立委相當不滿；藍白立委上週四（18）在立法院司法及法制委員會，挾多數人數通過臨時提案，移請監察院彈劾卓榮泰，而國民黨立委翁曉玲、民眾黨立委張啓楷等多位藍白立委，更在今（23）日上午前往監察院要求彈劾對方。對此，民進黨立院黨團書記長陳培瑜也開嗆了！

民進黨立院黨團今日上午召開輿情回應記者會，出席的人包含黨團幹事長鍾佳濱、不分區綠委范雲、陳培瑜；就國民黨立院黨團赴監院要彈劾卓榮泰一事，陳培瑜則覺得民眾黨團總召黃國昌非常有趣，因為黃國昌2025年6月13日提案修憲廢除監察院，當時黃國昌還非常得意的說「已經達到29人的連署門檻」。

陳培瑜也提到，黃國昌說要廢監院也發起行動，但現在又要去監察院彈劾卓榮泰，真的不知道黃國昌怎麼看待監察院，因此她呼籲黃國昌「應該要和支持者說清楚，到底監察院在他（黃國昌）、民眾黨、在野黨心中有沒有公正性，有沒有適合審理相關案件」。

快新聞／昔喊廢除...藍白赴監院彈劾卓榮泰 陳培瑜開嗆了

藍白立委今日赴監察院彈劾卓榮泰。（圖／民視新聞）

至於卓榮泰該不該被彈劾，陳培瑜則強調，民進黨團絕對支持卓榮泰不副署的行動，當然沒辦法認同藍白的作為。

