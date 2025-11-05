昔喊拒領普發1萬！「這群人」態度全變了 陳沂狠酸打臉

「普發現金1萬元」今（5）日正式開跑，起初民進黨抱持反對態度，批國民黨以特別條例要求政府普發現金，恐違反《憲法》與《預算法》，也將造成政府舉債壓力、排擠財政支出，如今態度卻變了，這讓網紅陳沂忍不住開酸：「當初講好的拒領，希望說到做到！」

臉書粉專「政客爽」今天發文點名，北海小抄人、挖土大英雄、民進黨副秘書長何博文，昨天發文大讚「民進黨政府普發現金1萬元」，此舉讓他覺得自打嘴巴，直呼：「笑死，民進黨還有臉收割，你們不是集體在立法院投下反對票嗎？」

「政客爽」提到，賴清德酸「1萬元買菜就沒了」、卓榮泰酸「1萬元只能買遙控飛機」、柯建銘嗆「普發現金是買票」。當初反對的人，現在反而出來搶功勞，態度轉變如此之大，狠批：「不要臉的很多，像民進黨這麼不要臉的比較罕見」。

另外，網紅陳沂也在臉書公告「終於要普發1萬了！」透露之前一堆人喊違憲，還說會動搖國本搞垮國家，她不禁好奇：「不知道他們是不是也搶著第一批去領呢？當初講好的拒領呢？」希望那些人要說到做到。

根據《Yahoo奇摩》10月27至31日舉辦的網路投票，吸引超過5萬名網友參與。調查結果顯示，表態「不會領」的民眾僅佔0.5%，引來PTT網友打臉：「口嫌體正直」。

