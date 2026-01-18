昔喊正義今賣台！海陸中士拍五星旗片洩總統行蹤 竟有媒體人涉案

社會中心／綜合報導

海軍陸戰隊陳姓中士因財務缺口遭中共吸收。（示意圖，非當事者／資料照）

海軍陸戰隊陳姓中士因財務缺口遭中共吸收，竟以新台幣21萬餘元的低價，賤賣AAV7兩棲突擊車參數、漢光演習資料及總統極機密視察行程，甚至拍攝手持五星旗的效忠影片。諷刺的是，陳男昔日曾在臉書發文自勉「寧可正而不足」，如今卻淪為共諜。檢方依《貪污治罪條例》及《國安法》起訴並求處重刑，全案更驚傳有媒體人涉入擔任中間人，案情持續擴大。

根據檢方調查，陳姓男子自2017年起於海軍陸戰隊服役，官拜中士。因長期財務吃緊，急需資金填補缺口，於去年1月透過網路結識一名代號「吉祥」的中國籍人士。為了取得對方信任並換取金錢，陳男自甘墮落，於同年2月至3月間，配合指示在自家拍攝影片，畫面中他手持五星旗，口頭承認台灣隸屬於中國，並宣示對「祖國」效忠。

廣告 廣告

在確認陳男已無底線後，「吉祥」於4月18日及21日，分2次匯款共新台幣20萬元。食髓知味的陳男隨即展開洩密行動，利用職務之便，以手機拍攝AAV7兩棲突擊車的性能諸元、保養紀錄簿等機密檔案，透過加密通訊軟體Telegram傳送給中方；甚至連漢光演習的調研內容及軍用無人機回報格式等重要軍事文書，也全數打包外洩。

更令人震驚的是，陳男為了獲取更多報酬，竟將國家元首的安危當作籌碼。去年7月15日，他掌握總統將前往左營營區視察的極機密行程，隨即透過LINE將此資訊洩漏給「吉祥」，而這筆攸關總統維安的情報，竟僅換得區區 1 萬元的額外酬勞。

隨著案件曝光，陳男過往的言行也被挖出。他過去曾在社群平台臉書上，貼出一張身穿海軍陸戰隊挺拔軍裝的照片，並寫下「寧可正而不足，不可邪而有餘」的自我期許。對照如今為了21萬元出賣國家、手持敵國國旗的行徑，顯得格外諷刺與唏噓。此外，檢調在追查過程中，更發現有媒體從業人員疑涉案擔任中間人，協助交付資料給中共，顯示滲透層面恐已超越單純軍職人員。

橋頭地檢署檢察官認定，陳男身為現役軍人，本應肩負保家衛國重任，卻因貪圖私利嚴重損害國家尊嚴，頻繁洩漏軍事機密與元首動向，對國家安全造成巨大威脅。全案偵結後，依《貪污治罪條例》違背職務收受賄賂罪，以及《國家安全法》為中國地區洩漏交付公務秘密文書等罪嫌提起公訴，並建請法院從重量刑，以儆效尤。

Made in china、中國製造、五星旗、中國國旗 （示意圖／pixabay）

更多三立新聞網報導

賤賣國安！海陸中士21萬洩總統行程 阿公痛哭：怕學壞才送當兵

欠租趕人！律師上門驚見「年輕姊弟卑微身影」 房東嘆：我們才是壞人

曾任IBM高管卻淪隱形人？他為放下自尊跑Uber Eats 悲吐中年失業真相

趴引擎蓋阻女友酒駕慘死！一審判15年承諾不上訴 這原因反悔家屬氣炸

