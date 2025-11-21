昔喊發今嫌浪費！謝寒冰酸國防手冊「沒好」 網翻舊片打臉

謝寒冰稱朋友家廢紙箱出現多本國民安全指引。（翻攝自謝寒冰粉絲團）

國防部推出新版全民國防手冊，資深媒體人謝寒冰貼出一張廢紙箱出現多本「全民安全指引」的照片，大酸：「朋友家樓下的廢紙箱…預算就該浪費在『沒好』的事物上？」網友則翻出謝寒冰5年前大力呼籲政府應效仿瑞典發放「備戰手冊」的影片，打臉近日在節目上說沒必要浪費錢印刷手冊的謝寒冰。

國防部新版全民國防手冊《當危機來臨時：台灣全民安全指引》，19日起分4批次普發給全國約983萬餘戶，並為配合各類公益活動、災防演習等需求，總計印製1,100萬本，印製、運送、發放等3項作業經費共約6,447萬餘元，平均一本約5.86元。其印製經費，國防部申請第二預備金支應，決標金額4,279萬元，遭國民黨質疑特意避開立法院備查。

謝寒冰近日在政論節目公開批評，手冊內容「這種東西你放在網路上就好」，手冊唯一重點是要民眾「絕對不投降」，直言：「你確定你真的不會投降嗎？」昨（20日）更在臉書曬出多本手冊被丟棄的照片，並稱是朋友家樓下的廢紙箱。

律師林智群則發文回擊表示，這代表了兩件事：第一，萬一發生戰爭或緊急情況，一時買不到米、水時，這些人就是馬上跑出來抱怨政府的人。第二，當法律秩序崩毀時，有三戶鄰居可能會跑去他們家搶奪資源。

Threads網友同時翻出謝寒冰在2020年上政論節目時，激動表示台灣政府應該效仿瑞典政府發放「備戰手冊」，也說台灣是個天災、地震很多的國家，所以就算不是為了國防，其實也有必要準備。網友吐槽謝寒冰立場轉變，「藍白仔什麼都要包牌」、「協尋2020年的謝寒冰」、「每個發這類文章的照片都同一張，這棟樓是住幾十萬人？」、「以前說要發，現在又不准發了」、「2020年的謝寒冰：民防手冊很重要；2025年的謝寒冰：民防手冊浪費錢」。





