昔喊開F16去接人 今推三阻四

大陸公安無預警將10名涉詐台人遣返到金門，傳出另有3名通緝犯也要循此模式遣返回金門，但遭相關單位推託。（本報資料照片）

大陸公安無預警將10名涉詐台人遣返到金門，傳出另有3名通緝犯也要循此模式遣返回金門，但遭相關單位推託。回顧9年前馬英九總統執政時期，台人在肯亞搞詐騙被押送大陸，綠營名嘴還說政府「應該派F-16戰機去接人」，事過境遷，民進黨執政後對相同狀況態度丕變，無比諷刺。

馬政府執政末期，45名台人在肯亞涉電信詐騙被押送至大陸，時任法務部長羅瑩雪在立院遭綠委圍剿，綠營名嘴還呼籲政府派F-16戰機去接人；當年詐團犯案還不多，人民尚無感，民意甚至同情遭押往大陸的詐騙犯。

廣告 廣告

近年詐團日趨猖狂，受害者人數及遭詐金額愈來愈大，輿論開始轉向，檢討台灣司法輕判，寧可讓這些詐騙犯去更嚴刑峻罰的國家受審。尤其是不少海外詐騙嫌犯返台後，卻直接原地被放走，或是交保金額極低的亂象，讓台灣民眾心寒。

民進黨對詐團的態度，顯然也隨著時空不同而變化，過去講究涉詐嫌犯的「人權」，如今卻把詐騙犯當「人球」想踢給對岸；更令人憂心的是，台灣官方直指大陸公安沒有通報，顯見過去建立的兩岸共打機制已經斷線，小三通變成大陸踢走詐嫌的新管道。

若兩岸交流中斷，兩岸共打名存實亡，大陸遣返詐團台嫌，是否會因雙方司法文書無法往來，反倒是便宜到詐團，致其輕鬆逃過法律制裁？民進黨執政期間，兩岸在政治議題上或許難有共識，但在民間事務、司法合作仍需互助，尤其是針對共同打擊境外詐欺，兩岸立場一致，更應互相合作，把法網給補起來，而非互踢皮球。