昔喊「上海找房子」被罵翻！侯佩岑IP閃現不藏了

娛樂中心／李汶臻報導

陸委會、文化部日前就轉發中共官媒央視「台灣必歸」貼文的23位台灣藝人，展開通知與了解工作；尤其之前曾轉發過相關貼文的47歲女星侯佩岑，一舉一動持續受各界關注。她昨（17日）在微博平台PO出全新自拍照，IP定位顯示為「中國上海」。此外，由於她有段時間沒有上傳自拍視角，畫面曝光後吸引一眾粉絲湧入留言朝聖。





侯佩岑昔喊「上海找房子」被罵翻！IP定位閃現不藏了「罕見視角」流出

侯佩岑（右）日前曬出與鄧萃雯（中）、管樂（左）前往澳洲黃金海岸度假的沙灘美照。（圖／翻攝自微博@侯佩岑）

針對侯佩岑、歐陽娜娜、張韶涵等23名轉往中國發展的台灣藝人，在中國社群平台微博轉發中國官媒《央視》的「台灣必歸」貼文，涉嫌唱和中共統戰一事，文化部日前完成通知以及了解工作。而有消息指稱，這波文化部約談中，有11名藝人未回覆，更爆出有3人因雙重國籍公文無法送達。有關部門並未進一步公開未具戶籍地址的3位藝人名單，但此事仍引起外界高度關注。

其中，曾轉發過相關貼文的女星侯佩岑，近來一舉一動持續備受大家注意。據了解，侯佩岑近年來將工作重心移往中國，先後在中國節目《再見愛人》中擔任嘉賓觀察室主持人，以及參與選秀節目《乘風2025》（俗稱「浪姐6」）都讓她人氣攀升。今（2025）年初總結前一年海內外奔波工作行程時，甚至有感而發提及自己對於中國上海的喜愛，甚至公開表態「想在上海找房子」，但這番話曝光後，卻惹怒不少台灣網友，外界也持續關注她在中國的最新動態。





侯佩岑昔喊「上海找房子」被罵翻！微博IP定位閃現「罕見視角」流出

侯佩岑上傳最新自拍照，一眾小粉紅暴動圍觀。（圖／翻攝自微博@侯佩岑）





侯佩岑昨（17日）在微博平台PO出全新自拍照，畫面可見她以一襲純白襯衫現身，領口微開、打造自然不做作的慵懶感，襯衫布料帶有柔軟垂墜度，呈現親和又知性的氣質。她頭戴一頂全黑棒球帽，一頭微捲長髮傾瀉而下，與白襯衫形成柔和對比。耳際搖曳的星形垂墜耳環，為整體休閒風的穿搭，添上一絲小女人的輕奢感。畫面曝光後，吸引一眾粉絲湧入朝聖並留言：「珍惜罕見的自拍照」、「嗚嗚嗚是自拍，好難得」、「媽咪終於出現了」。但也有人質疑日前才現蹤澳洲黃金海岸度假的侯佩岑，不可能人在中國：「穿這麼薄，IP肯定亂飛的，現在上海多冷啊」。

