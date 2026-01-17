昔喊「抓我啊」竟一語成讖！《中天》主播「馬德」林宸佑慘遭羈押

即時中心／高睿鴻報導

震撼消息！稍早傳出，《中天新聞台》知名主播兼記者、暱稱「馬德」的林宸佑，因涉嫌觸犯《國安法》等罪，個人在台北的租屋處遭檢調搜索；另，高雄橋頭地檢署也透過現場蹲點的方式，將本人帶回、並於稍早裁定收押禁見，引發輿論熱議。有網友馬上翻出，他昔日在節目上挑釁式開嗆「你抓我啊！你把我抓起來！」，結果如今竟一語成讖，似乎顯得格外諷刺。

身為《中天》主播，林宸佑長期遭反對者批評，報導立場和語氣偏頗、明顯對民進黨人士及政策不友善；更時常在立法院，與綠營政要爆發口角，包括綠委吳秉叡、前綠委賴品妤、甚至黨團總召柯建銘等人，都曾與他發生言語衝突。林宸佑也以激進的堵訪風格著稱，但主要鎖定綠營政治人物，時常利用挑釁性、試圖刺激受訪者情緒的口吻，向「遭堵麥者」連連發問；雖此舉容易獲得「同溫層」認可、大讚其勇氣可嘉，但也常被質疑，不尊重他人隱私及身體界線。

同樣令人關注的是，前（2024）年7月，林宸佑與吳秉叡在國會爆發衝突、兩人激烈口角，吳秉叡憤怒地想將其驅趕、對林宸佑大喊說「《中天》就是中國的媒體！」，激動怒吼的畫面，隨後迅速在社群媒體瘋傳。不料，林宸佑事後仍於該年7月13日的個人節目上，繼續開嗆民進黨及吳秉叡，挑釁式地高喊說：「你抓我啊！你把我抓起來！」。

他當時直言說：「我跟你講喔！下次如果吳秉叡、或是哪個民進黨立委再繼續說， 我、和中天媒體，是中國的媒體，那我就站在那邊喊，『你抓我啊！你把我抓起來啊！你現在就把我抓回去！』」。林宸佑信誓旦旦地表示，自己絕對會這樣跟他們說，還反酸說：「在那邊跟我開什麼玩笑？齁！」。

豈料，現如今，林宸佑竟真的「一語成讖」、因涉犯《國安法》慘遭羈押禁見；而眼尖的網友也馬上翻出這段言論，現在看來似乎是格外諷刺。

