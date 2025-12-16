昔喪母脫序恍神全被拍 ！唐治平暴瘦曬「同框蔣萬安照」 最新近況曝

娛樂中心／台北報導

47歲唐治平去年6月母親離世後，疑因走不出喪母陰霾，心情長期無法平復，精神狀況亦顯得不穩定，經常被民眾發現遊走在台北街頭。如今，唐治平再度現身人群中，被直擊與多名政治人物同框合影，近況曝光再度掀起討論。

唐治平去年6月母親離世。（圖／翻攝自唐治平臉書）

唐治平14日開心分享與朋友逛街時巧遇台北市長蔣萬安、立法委員李彥秀以及台北市議員闕枚莎，並留下合影紀念，寫下「今天真開心！」照片中，唐治平露出笑容、精神看來較以往穩定，難得的近況曝光，也讓外界再度把焦點放回他喪母1年後的生活狀態。

而先前唐治平受訪透露自己已慢慢恢復正常作息，開始重拾健身和練泰拳的興趣，也養成曬太陽的習慣，整個人的心情變得相當正向。也說已經搬離原本位於淡水的住處，目前定居在南港附近。

