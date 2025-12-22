昔嗆馬「小孬孬」再發聲 莊國榮力挺5大法官：善盡保護憲法責任

前教育部主秘莊國榮力挺5名大法官，善盡保護憲法責任，恢復憲法法庭正常運作。 圖：符芳碩/攝（資料照）

[Newtalk新聞] 憲法法庭日前做出「114年憲判字第1號」判決，藍白惡修的《憲法訴訟法》違憲。對此，昔日曾因嗆前總統馬英九「小孬孬」引發話題、曾任教育部主任秘書的莊國榮昨（21日）在臉書發文，公開力挺由謝銘洋等五位大法官所作、恢復憲法法庭運作的判決，強調該裁判是善盡「保護憲法」的義務，並直指相對立場的大法官作法，已嚴重背離憲法精神。

莊國榮指出，德國、奧地利等民主國家的憲法學早已形成重要共識：立法機關不得以法律規定癱瘓違憲審查機關，否則將出現荒謬情況，即立法機關可憑一時多數，透過立法癱瘓「審查法律是否違憲的機關」，形同自我免責。

廣告 廣告

他引述德國聯邦憲法法院與主流學說強調，憲法法院的存在及其基本運作能力，本身即受憲法保障，立法機關不得加以癱瘓；若真發生此種情形，憲法法院為了「保護憲法」，得作出維持自身運作的必要裁判。

莊國榮直言，謝銘洋等五位大法官的判決，正是忠實履行保護憲法的職責；反觀朱富美等三位大法官的作法，則是嚴重違反保護憲法的義務。

莊國榮認為，即便三人未必懷有不良動機或企圖，但若未能理解其行為可能造成的惡劣影響，已顯示判斷力存在嚴重問題，甚至流於「匠氣十足的平庸法匠」。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

藍白聯手提總統彈劾案 鍾佳濱：真正目的在違憲「即問即答」

憲法法庭復活開始排案、是否讓3大法官「永遠被迴避」受關注