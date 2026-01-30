昔嗆「浮起來就有錢了」…海鯤號首度潛航成功 徐巧芯：還沒辦法動支

記者陳思妤／台北報導

海鯤號首度潛航成功，徐巧芯稱還沒完成所以還沒辦法動支（圖／翻攝畫面）

台灣國造潛艦「海鯤號」昨（29）日傳來捷報，在高雄外海順利完成首次「淺水潛航測試（PD測試）」，成功下潛至50公尺深度並平安返航。國民黨立委徐巧芯先前在凍結預算時曾開嗆，「浮起來就有錢了啦」，如今海鯤號完成首次潛航測試，徐巧芯今（30）日則稱，還沒有完成，所以還沒辦法動支。

潛艦國造是國防重要一環，然而卻被藍白聯手凍結後續預算的50%，國民黨立委徐巧芯當時還大嗆，「海上測試成功就有錢了啦，就怕你浮不起來啦，先浮起來再說好不好」。她狂喊，「先浮起來再說，你們的海鯤號先浮起來再講，浮起來就有錢了，浮起來就有錢了好不好！」

台船昨天宣布，「海鯤軍艦」首次執行「淺水潛航測試」，依海測測試程序書，已順利完成首次下潛及本次計畫測試項目。

台船指出，潛艦是具備嚇阻能力的關鍵戰力，受限於國際環境及中共打壓因素，國造潛艦自始至今，遭遇各種困難與挑戰，造艦團隊秉持面對問題，解決問題的態度，共同齊心合力逐步克服萬難，完成首次「潛航下潛」里程碑。

不過，對於「海鯤號」完成首次潛航測試，徐巧芯今天在立法院面對記者詢問，她手插著口袋，快步走進電梯，邊走邊說，「祝福一切都順利成功，但還是還沒有完成，所以都還沒有辦法動支」。至於被追問，會支持國防預算嗎？她只簡短回應了，「加油」。

