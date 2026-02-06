昔囂張今伏法！「緬北電詐魔頭」白應蒼痛哭畫面曝光：什麼都沒了

被視為緬北詐騙集團「四大家族」之一的白所成家族，日前包括其子白應蒼在內4人，遭大陸執行死刑，《央視》首度披露白應蒼受審痛哭懺悔畫面，「我家也沒了，什麼都沒了，所以我現在痛恨詐騙不亞於任何一個人。」

《央視》節目「法治在線」報導，這則名為《守望公正·新時代推動法治進程2025年度十大案件》節目，8日將於《央視》播出，其中缅北「四大家族」系列電信詐騙案，入選「十大案件」。

《央視》指出，白應蒼受審一度當庭痛哭懺悔，「到現在我家也沒了，什麼都沒了，所以我現在痛恨詐騙不亞於任何一個人。我痛恨自己的無知、愚蠢，痛恨自己無節制的貪慾和短淺的目光。」他說，在被引渡到大陸近2年的時間，「終於不必再擔驚受怕」，並代表全家向大陸民眾與政府道歉，坦言「真的對不起」。

報導並披露電詐園區內殘酷一幕，牆面上有人留下絕望求救字句，甚至刻下血淚詩文，「正二三月菜花黃，心在牢房想爹娘。想妻想兒想家鄉，何日才能出牢房。」

報導表示，與園區地獄景象形成強烈對比，是白家極度奢靡生活，其中白家「大家長」白所成舉辦70歲豪華壽宴，現場軍、政、商界冠蓋雲集，白應蒼30歲生日派對更奢華，他展示數十輛豪車與要價千萬台幣的名錶，行徑囂張。

