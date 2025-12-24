昔大同案逕行剔除投票權 黃士修：與「犬法官」驚人相似

黃士修指大同股東會曾逕行剔除過半投票權，與五老星憲法法庭驚人相似，且都跟賴中強有關。（資料照片）

憲法法庭5位大法官宣告憲訴法修法違憲，引爆憲政危機，挺綠學界、法界發起連署挺5大法官，但被抓包跟大罷免連署名單高度重疊。核能流言終結者創辦人黃士修指出，連署召集人賴中強當年護航大同董事長林郭文艷連任，被金管會、經濟部打臉，2件事驚人相似！

黃士修24日發文直酸，經民連公布「法綠人」連署名單，力挺114年（偽）憲判字第1號。結果被鄉民用AI抓出，跟力挺大罷免名單重合。「召集人是賴中強，真巧呢！我就用投資人角度解析，犬法官五人判決的荒謬。」

黃士修提到，2020年6月30日，大同股東會，公司派在賴中強律師建議下，以《企併法》第27條，認定市場派股東有「併購意圖未申報」，逕行剔除過半的投票權。大同董事長林郭文艷成功連任，並讓聲望最高的獨董候選人落選。那個人叫黃國昌。隨後，金管會主委黃天牧公開譴責，以《證交法》第171條「特別背信罪」移送檢調，將大同列為全額交割股，創史上首例。

經濟部長王美花也宣布「駁回大同公司變更董事登記之申請」，理由是大同公司無權自行認定股東資格違法。並依《公司法》第173條，核准由市場派自行召開股東臨時會。重選董事，市場派大獲全勝，林郭文艷派系垮台。投保中心對林郭文艷提起「解任董事長」之訴，台北地方法院判決林郭文艷敗訴，應予解任。投保中心也決議將賴中強律師移送懲戒。賴中強自稱「因抵抗中資，成為刑事被告」。

林郭文艷上訴，高等法院二審判決駁回上訴，維持原判。法院認定，公司董事長無權自行在股東會現場認定股東權效力，此舉屬「濫用職權」，且嚴重破壞公司治理。黃士修強調，「兩起事件有驚人相似性！」林郭文艷為了維持權力，在現場自行宣布對手的選票無效。「犬法官」為了維持權力，在判決自行宣布組織法庭的程序法無效。林郭文艷剔除持股過半的股東，讓少數派贏得100%席次。

黃士修直指，「犬法官」將拒絕評議者從「現有總額」扣除，讓5位代表原本應由15人組成的權威，達成100％同意。大同案律師賴中強主張「守護國安防中資」，程序微疵是為了「更高的價值」。「犬法官」主張「已面臨存亡危機」，所以「然僅短少一人，此微疵與憲法意旨無違」。法院最終認定，即便目標再崇高，程序法不容許被私人或機關恣意破壞。但今天司法院公然違法毀憲，有法官敢判他們枉法裁判罪嗎？

黃士修作詩〈陽月晦日憶憲法法庭〉嘲諷：「獨領德意傲法皇，每逢評議倍猖狂。遙讀彩貞協同本，判決微疵少一人。」

