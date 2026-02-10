昔夫護妻止血！簡廷芮婚姻再被點名「出狀況」 經紀人急回應

〔記者李紹綾／台北報導〕簡廷芮去年捲入粿粿、王子的「粿王風波」，一度被點名與男星王品澔互動過界，當時她的老公賴冠儒火速跳出護妻，親自發聲止血，風波才算暫時落幕，近日卻傳出兩人的婚姻似乎有狀況出現。對此，經紀人否認婚變。

簡廷芮夫妻自「粿王風波」後，照常在社群分享育兒與家庭日常，畫面看來相當甜。熟識簡家的人士向《鏡週刊》透露，賴冠儒近來疑似悄悄從簡廷芮父親的社群版面中消失，過去常見的全家福畫面，如今只剩簡廷芮與家人，老公身影不再出現，這個小小變化，也立刻引發外界聯想。

經紀人表示，聽到新聞很訝異，「他們沒有婚變，都跟之前一樣好」，至於過往岳父愛曬女婿，現在已鮮少出現在岳父照片中，經紀人則說，簡廷芮的老公一樣會去參加她們家的家族聚會。

