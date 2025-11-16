昔奔大馬見謝侑芯最後一面 謝薇安「32字」痛悼亡友！

娛樂中心／江姿儀報導



網紅「護理女神」謝侑芯日前猝死馬來西亞，歌手黃明志因在場、持毒，還驗出多種陽性反應，9日被以謀殺、毒品等罪二度延扣，13日已獲釋。期間謝侑芯閨密謝薇安不斷為好友發聲，還飛往馬來西亞，親自前往太平間見她最後一面。謝侑芯遺體今（16日）已完成火化，稍早謝薇安也連發2篇限時動態悼念亡友。





謝侑芯（右）生前與謝薇安（左）交情甚好。（圖／翻攝「missingvivian」、「irisirisss900」IG）

謝侑芯今火化，好友謝薇安發限動悼念亡友。（圖／翻攝自謝薇安IG）

據大馬媒體《中國報》報導，目前解剖調查程序完成，謝侑芯遺體今（16日）在當地火化，骨灰也將由家屬帶回台灣。對此，謝薇安也發限動悼念亡友「羽化成仙，祢會是天上最美的仙子。」，還慟喊「一個人躺在那邊 25 天……堅強勇敢的祢，辛苦了。」，短短數句皆是對好友驟逝的不捨。稍早她又再發限動，以宗教祈禱文，送好友最後一程。

謝侑芯（右）在馬來西亞猝逝，好友謝薇安（左）曾特地飛去大馬見她最後一面。（圖／翻攝自IG＠謝侑芯、謝薇安）

回顧事件經過，謝侑芯上月猝逝馬來西亞，黃明志因在場持毒、染毒而捲入命案。謝侑芯閨密謝薇安得知好友離世後，10月30日立刻停止所有工作，隔天就馬上飛到馬來西亞，只為了釐清真相。她也多次發聲、數度在社群發文痛罵黃明志，日前更親飛大馬，到太平間看閨密最後一面。不過因為「無涉謀殺證據」，黃明志已於13日獲釋。沒想到謝薇安竟被質疑蹭流量，令她忍不住發出律師聲明。

