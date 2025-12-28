昔女團寶兒將不續約富邦啦啦隊？記者會突淚崩證實：很難過

前女團Popu Lady成員寶兒在兩年前加入富邦啦啦隊，成為藝人轉戰球團的首例，卻在日前透過社群媒體限時動態表示可能不會續約，引發外界關注。今天，寶兒出席個人寫真集記者會時證實了這個消息，並因不捨與啦啦隊成員分開而情緒激動落淚。除了寶兒外，樂天桃猿啦啦隊也傳出多位成員可能不續約的消息，包括有「虎牙甜心」稱號的陳伊、加入三年的芷軒以及去年才加入的丘薆，讓許多球迷感到失望。

寶兒發行寫真書。（圖／趙世平攝）

寶兒在記者會上表示，許多啦啦隊女孩看到她的限時動態後都很關心她，她們的不捨讓她感到非常難過。談到未來可能無法繼續與啦啦隊成員相處，寶兒情緒激動地說，原本與她們相處的時間就很少，未來可能會更少，這讓她非常不捨。

作為前女團Popu Lady成員，寶兒於2024年加入富邦啦啦隊，成為藝人轉戰啦啦隊的第一個例子。然而，日前工作結束後，她在Instagram限時動態中透露自己接到公司通知，明年可能不會與球團續約，這個消息讓粉絲感到震驚，也讓寶兒本人情緒低落。

寶兒淚灑記者會。（圖／趙世平攝）

寶兒在記者會上解釋道，她的合約已到期，可能不會續約，但公司正積極協助處理這個問題，最終結果仍會以球團決定為主。她分享第一年加入時還與隊員不熟悉，但第二年已慢慢打開心房，突然收到不續約的通知讓她很不捨，但她選擇樂觀面對。

關於未來發展，寶兒表示藝人工作一直持續進行，包括通告和拍攝，但除了球團工作外，目前還不清楚其他發展方向。不管如何，她會與球迷一起面對，而這次推出首本寫真集也是她人生的一大里程碑。

值得注意的是，除了寶兒之外，樂天桃猿啦啦隊也傳出人事異動的消息。據傳，有「虎牙甜心」稱號的陳伊、加入三年的芷軒，以及一年前才成為啦啦隊員的丘薆，三人都沒有接到明年的續約通知。雖然球團尚未證實這些消息，但已經讓許多球迷感到相當失望。

