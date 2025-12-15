昔好友談判變調車內遭槍殺 基警埋伏逮犯嫌

（中央社記者王朝鈺基隆15日電）基隆市盧姓男子與鄭姓男子素有嫌隙，兩人今天凌晨相約談判，盧男在車內朝鄭男連開2槍，其中1發子彈擊中鄭男胸腔，導致鄭男死亡，警方上午埋伏逮捕盧男，全案朝殺人罪嫌偵辦。

知情人士指出，鄭男（34歲）與盧男（33歲）曾是好友，兩人都有幫派背景，因細故積怨已久，鄭男日前曾對盧男嗆聲要到盧男家中開槍，兩人相約今天凌晨至大武崙工業區附近談判。

鄭男將保時捷停在案發現場武訓街，盧男疑進入車內副駕駛座，雙方一陣交談後發生口角，盧男亮出手槍時遭鄭男嗆聲「你不敢開槍」，盧男竟連開2槍，其中1發子彈擊中鄭男右側胸腔，盧男見鄭男尚有氣息，再將鄭男拖到後座後便離去。

警方接獲鄭男的家人報案，指鄭男開著家人的車輛外出處理事情，卻遲未回家，認為事有蹊蹺展開追查，上午在武訓街找到保時捷時，鄭男躺在後座，經破窗後確認鄭男已明顯死亡。

基隆市警察局第四分局成立專案小組，並報請基隆地檢署指揮偵辦，派員前往埋伏，上午8時許，見盧男下樓將他逮捕。

專案小組隨後在盧男的住家找到1把手槍和7顆子彈，是否為涉案槍枝有待鑑定，盧男被逮時辯稱已去電向警方表達投案意願，落網時卻未將槍彈攜帶在身上，警方認為盧男的辯詞不可採信，至於這起凶殺案是否與毒品糾紛或網路賭博有關，有待警方釐清。（編輯：張銘坤）1141215