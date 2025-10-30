昔嫁3800億豪門尪！女團成員淡出演藝圈罕公開現身 「驚人近況」曝
記者蔡維歆／台北報導
本集由資深演員蘇炳憲與昔日偶像女團「蜜雪薇琪」成員「蜜雪」各自率隊出征，展開激烈的團體賽。今年60歲的蘇炳憲是節目開播以來年紀最大的參賽者，直言此行「不是來逞強，而是想證明且提倡全年齡都能運動」，並以「平安完賽」為目標。他的隊友包括章家瑄、楊皓崴與陳又榕，幾人因拍戲結緣，場上默契十足。
4年沒公開露臉的蜜雪當年嫁給集團總資產約3800億元的「台南幫」小開吳得佑，少在螢光幕前出現，也因長期維持運動習慣狀態驚人，她表示運動真的會讓人變開心，精神跟身體機能也改善很多。她強調，這次最大的敵人是自己，期盼能與隊友攜手完成挑戰。男雙賽事方面，亮點之一是K ONE成員JR紀言愷，他與髮型師搭檔出戰。JR從當兵時期便培養健身習慣，更考取健身教練執照。即將邁入40歲的他狀態極佳，不管是體態及狀態都保持相當好，讓主播蔡尚樺驚呼：「你說他21歲我都信，保持的很好！」
《最強的身體》這次男雙也有自媒體創作者加入戰局，擁有10萬追蹤的「沒有營養的生活智慧王」與60萬粉絲的健身網紅「Troy」組隊參賽。智慧王曾是手球校隊出身，近年透過健身成功減脂；Troy則長期推廣「運動是對自己最基本的負責」。兩人首度合作，立志以行動證明實力，目標鎖定「奪冠！」
