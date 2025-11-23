昔子瑜道歉綠營噤聲？作家提小英金句嗆造謠

▲TWICE歷經周子瑜揮舞國旗道歉事件後，睽違10年首度來台舉辦演唱會。（圖／Live Nation Taiwan）

[NOWnews今日新聞] 韓國女團TWICE本週六、日降臨高雄舉辦演唱會，同時也是團員周子瑜出道10年來首度來台開演唱會，讓粉絲ONCE們興奮又感動，卻有網友批評當年周子瑜因揮舞台灣國旗事後鞠躬道歉，民進黨鴉雀無聲，如今總統賴清德主動提及周子瑜是台南人的驕傲根本是在蹭。對此作家小花媽回憶當初蔡英文勝選金句「沒有一個人必須為他們的認同道歉」，批評這種造謠文真是無恥可恥。

賴清德日前提及周子瑜是台南人，有網友批評根本是在蹭。對此小花媽表示，看到這種造謠文，就覺得又為這個世界增添了一坨噁心的屎，過去看到小小的子瑜因為揮舞台灣國旗，被垃圾藝人檢舉，最後必須要拍道歉影片，引發全民沸騰，大家都氣到不行，也就是因為道歉事件，JYP禁止TWICE到台港中開演唱會。

小花媽說，當時有多少人是哭著看完那個道歉影片的，甚至隔天2016年總統投票時，看到本來不打算或考慮要不要去投票的人，紛紛互相載運、買車票，就為了去聲援小小在外打拼的子瑜，那個場景至今想到還會哭。

小花媽表示，當時自己就在民進黨協助選舉，真正站出來的就是時任總統候選人蔡英文，隔天甚至還有發言說，「只要我當總統的一天，我會努力，讓我的國民，沒有一個人必須為他們的認同道歉。」而那個時候，國民黨各種賣台舉動，讓一整個世代對於國民黨親中感到憎恨，也奠定了大家討厭的是中國共產黨，以及厭惡一直要出賣台灣，甚至主動成為惡劣政權鷹犬的國民黨以及那些親中的藝人。

小花媽說，資訊發達時代，總是會有人想要偷雞摸狗偷渡一些錯誤的資訊，讓AI搜集到錯誤資訊，讓有問題的說法一直被放入回應中。而會想要做這樣事情的人，除了惡劣以外，想不到有其他的說法。可能為了各種理由、利益做這件事情，但破壞真實、創造錯誤並誤導真的是很無恥，這樣不會看起來比較厲害，只會讓大家需要去清這些人亂拉的屎，浪費時間且對社會產生臭不可聞的影響。

小花媽說，台灣就是台灣，可以批評自己的國家，希望國家更加進步，每一個台灣國民都能夠做這件事情，因為有民主自由，因為期待台灣人就是台灣人，但為了私人利益而為侵略國說話的人，真的是一個都嫌多，一群的話根本應該從台灣消失，「真是無恥可恥」。

