昔室內哈菸挨轟！Jennie慶生「把蠟燭當香菸叼」遭網酸爆：老菸槍

娛樂中心／綜合報導

Jennie把生日蠟燭叼在嘴上（圖／翻攝自IG）

韓國歌手Jennie（金珍妮）是人氣女團BLACKPINK成員之一，本月10日才來台參加金唱片的她，一度掀起追星風潮，然而，今（16日）她迎來30歲生日，她從昨晚開始就陸續在IG分享與朋友慶生的照片、影片甚至模仿近期網路熱門的生日影片橋段，戴上墨鏡、將蠟燭叼在嘴裡，卻讓網友聯想她之前在室內吸菸的醜聞，狠酸Jennie難道忘記當初被抵制的教訓了嗎？

昨晚她在IG上傳影片，嗨喊：「thirtyyyyyy!」，只見Jennie揪朋友一起拍影片，模仿網路上近日常見的慶生橋段，就是由壽星本人戴上墨鏡、皇冠，接著在旁人的幫助下，把叼在嘴上的蠟燭點燃，再插到蛋糕上吹熄。

Jennie今過30歲生日。（圖／翻攝自Jennie IG）

不過有網友聯想起Jennie曾因在室內抽電子菸被罵翻的往事，2024年Jennie被拍到在義大利出席時尚活動時，於後台化妝區不顧其他化妝師在場吞雲吐霧，影片曝光後形象崩塌。Jennie事後發表道歉聲明。如今她這次慶生將蠟燭叼在嘴裡，網友忍不住開酸：「這是自嘲自己會抽菸的意思嗎？」、「含著蠟燭就像香菸ㄧ樣，含的那麼順口，一看就是老菸槍」。

