昔對成龍兒落井下石？黃明志被封「青鳥男神」事跡曝光

「護理系女神」謝侑芯在馬來西亞猝逝，大馬歌手黃明志遭捲入此案，警方證實黃明志體內驗出4種毒品反應，依擁毒及濫用毒品2罪名起訴。黃則否認有罪，目前繳交保釋金獲准保釋。黃明志過去曾聲援台灣青鳥行動，還大唱〈玻璃心〉嘲諷中國大陸，如今被粉專網友酸「挺青鳥不意外」。

據了解，2024年綠營發動反在野立委的「青鳥行動」時，黃明志曾公開表達了支持與關注，被視為是國際友人的肯定，被封為「青鳥男神」。

此外，黃明志2021年還曾作詞作曲創作〈玻璃心〉，旨在嘲諷對岸「小粉紅」，與台灣女歌手陳芳語一同演唱，早就被綠營支持者視為抗中同道。

如今黃明志出包，過往事蹟也被各界挖出。13萬追蹤的粉專「政客爽」發文提到，2014年房祖名涉毒時，黃明志狂對他炒作、落井下石，反覆強調自己不吸毒好棒棒，「有本事吸毒的人還做什麼音樂？」2014年黃明志在臉書貼上跟房祖名的合照，講了這句話。

政客爽還質疑：退一萬步來說，你沒吸的話，現場疑似毒品的小藥丸難道是拍戲用的嗎？如果是他人吸食，你怎麼沒有制止？

網友表示「其實咳嗽藥水裡面沒有他被驗出的那四種毒品」、「會蹭抗中保台的藝人怎麼都這種」、「就是個青鳥」、「青鳥從沒讓我們失望⋯不意外」。

