昔峇里島悔婚！徐至琦遭爆秘戀郭鑫 她露面認：是對方主動

記者鍾智凱／台北報導

郭鑫與徐至琦爆緋聞。（圖／陽科國際提供、資料照）

女星徐至琦外型亮眼出道多年，先前她曾上薔薔podcast節目透露一度曾跟舊愛論及婚嫁，還已經把賓客都邀請到峇里島，沒想到前一夜她反悔了，決定不要嫁，過程離奇，孰料如今她爆身邊有新歡，傳出是郭鑫。

早前根據《ettoday》報導，徐至琦疑跟大她3歲的郭鑫約會了幾次。今徐至琦錄王思佳節目《王室有約》，被問到與郭鑫發展現狀，她也給出回應。

王思佳開新節目。（圖／源鑛娛樂提供）

對於與郭鑫發展傳出，徐至琦被問及時顯得相當震驚，她坦言目前還在觀察了解中，僅表示2人是朋友，問她郭鑫有追求嗎？她則表示是對方主動，她並進一步受訪表示「目前我還在觀察中 ，目前我先以工作為重。」強調雙方還沒交往，沒熱戀。

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