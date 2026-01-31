昔巨胸遭偷拍氣炸！G奶女優「爆肥身材走鐘」老司機哀嚎：怎變這樣

娛樂中心／綜合報導

女優田中寧寧被質疑身材走樣。（圖／翻攝自X）

擁有「地表最強小三」稱號的人氣AV女優田中寧寧，擁有G罩杯火辣身材，微肉體態，是不少人心中的頂標。不料近日因身材爆肥引起討論，讓不少老司機直呼：「怎變這樣？」

田中寧寧有「地表最強小三」稱號。（圖／翻攝自X）

近日有網友在平台發問，表示田中寧寧身材明顯變化，「不曉得遭遇什麼打擊 ，現在變得比中指通還要大隻，」並貼出多張照片佐證。貼文一出後也引起討論：「是生病了嗎，落差超級大」、「很久沒看了這同一個人？」、「已經這樣很久了，三年前的寧寧回不去了」。

值得一提的是，田中寧寧前年（2024）受邀來台出席活動，疑似遭人未經同意偷拍後，連續在社群發文表達不滿，寫下：「台灣沒有人權啊wwwww」、「偷拍者去死」、「至少說一聲就好了啊！至少開美顏拍吧」，引起關注。

