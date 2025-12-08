昔帥過劉德華！男星超市狂試吃免費水果 67歲「變這樣」遭酸：風采不再

娛樂中心／綜合報導

67歲港星湯鎮業入行超過40年，曾拍過許多膾炙人口的戲劇，而他在TVB時期曾與劉德華、梁朝偉、黃日華、苗僑偉等人受封為「五虎將」，公認是顏值最高的小生。近日，有網友在超市巧遇湯鎮業，認為他面容略顯憔悴，與昔日英俊不凡的面容相差甚遠。

根據港媒報導，湯鎮業近期現身超市被巧遇，從曝光的畫面可以看到，湯鎮業穿著一件白色長袖搭配背心外套，在超市內的各個攤位試吃，即便嘴裡塞滿食物，仍在找尋下一個目標，此舉被網友形容是貪吃，但有其他網友指出湯鎮業身邊跟著一位疑似網紅的女子，猜測此行可能是合作拍片，而非貪圖免費食物。

其實，除了湯鎮業在商場內的行為引發熱議之外，他日漸圓潤的身材也備受討論，還有網友表示湯鎮業眼袋十分明顯，狠酸他風采不再。

湯鎮業昔日容貌對比被酸：「風采不再」。（圖／翻攝自微博、小紅書）

