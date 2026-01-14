昔幫鍾東錦「傷害致死」辯護 陳水扁曬照「評15字」！

政治中心／江姿儀報導



前總統陳水扁近年來頻繁透過社群平台發聲，針對政治時事、公共議題提出個人觀察與評論，動向一向備受關注。今（14日）上午他在個人社群曬出與苗栗縣長鍾東錦的合照，分享自己40年前曾為鍾東錦傷害致死案辯護，表示其「改悔向上也蠻勵志的」，並透露2022年未能合作的遺憾。





昔任鍾東錦「傷害致死」辯護律師 陳水扁曬「燦笑握手照」：改悔向上蠻勵志！

前總統陳水扁（左圖、右圖左）發文表示，40年前曾幫苗栗縣長鍾東錦（右圖右）「傷害致死」辯護。（圖／民視資料照、翻攝自陳水扁Threads）

前總統陳水扁今（14日）稍早於Threads發文，曬照表示苗栗縣長鍾東錦專程南下拜訪他，感謝40年前他還未從政，仍是律師時幫忙辯護一事。他回憶過往，當年鍾東錦年輕氣盛，與友人在台北聚餐坐滿2桌，隔壁桌不相熟的年輕人醉酒出手騷擾同行女性，一群人看不下去阻止，因此發生衝突。現場立刻陷入一片混亂，喝醉的年輕人頭部碰到桌子意外身亡。案發後，陳水扁擔任鍾東錦的律師，為其辯護，從而結下深厚情誼。後來陳水扁參選台北市議員，鍾東錦也曾相助。

昔任鍾東錦「傷害致死」辯護律師 陳水扁曬「燦笑握手照」：改悔向上蠻勵志！

前總統陳水扁（左）曬出苗栗縣長鍾東錦（右）合照。（圖／翻攝自陳水扁Threads）

陳水扁過去曾主持的《有夢上水》，訪問綠營立委，也公開力挺傑出後輩。如今他憶起這段往事，坦言若節目沒停，他會分享鍾東錦的故事，並稱讚「鍾縣長改悔向上的故事也蠻勵志的」。此外，陳水扁指出，鍾東錦此次拜謝還向他透露，2022年苗栗縣長選舉時，民進黨中央黨部秘書長曾找鍾東錦談合作，「他（鍾東錦）說如果民進黨的候選人可以當選，他繼續當議長也不錯，選後他再退出國民黨，就沒有2026他代表國民黨的藍綠對決。」。













