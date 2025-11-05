昔年改喊最大聲、如今與國民黨肩並肩停砍年改！詹凌瑀：黃國昌胸口應掛「改革叛徒」

國民黨近日在立法院力推停砍年改，民眾黨主席黃國昌也支持。資深媒體人詹凌瑀今（5）日怒批，，2017年的黃國昌口口聲聲說「所得替代率要降到七成」，如今卻與藍營肩並肩，還成了被傅崐萁摸頭的「萁娃娃」，如果真要貼標籤，那黃國昌胸口應該掛著：「改革叛徒」。

詹凌瑀今日在臉書發文表示，台灣的年金改革，本來是一場關乎「世代正義」的長期戰，過去軍公教退休金制度不合理，繳得少、領得多，幾乎是「世代轉移」的極端樣本。

詹凌瑀再說，為了讓制度永續，2017年民進黨主導改革，把「所得替代率」調降，目的是讓年輕公務員將來「領得久、領得多、大家都領得到」，這場改革雖然痛苦，卻是防止基金破產、確保制度延續的必要手術。

「而當年最高舉手術刀、喊得最大聲的人之一，就是黃國昌」，詹凌瑀直言，2017年的黃國昌，高舉改革大旗，口口聲聲說「所得替代率要降到七成」，批民進黨「改得不夠狠」；2025年的黃國昌，轉身支持「停砍年改」，跟國民黨肩並肩，要幫高所得族群「補回來」。

詹凌瑀嘆道，七年前喊為年輕人，七年後成了讓年輕人養不起前輩的推手，黃國昌說要守護世代正義，結果成了世代負擔。罵別人貼標籤，自己活成最鮮明的「昨是今非」。

詹凌瑀直言，當年黃國昌批人貪圖權力，今天為了藍白合還有幻想中的盧昌配什麼都能吞。當年罵別人是附庸，今天自己跪在藍營門口遞茶水，成了被傅崐萁摸頭的「萁娃娃」。

詹凌瑀最後怒批，如果真要貼標籤，那黃國昌胸口應該掛著：「改革叛徒」。

（圖片來源：新聞放鞭炮、詹凌瑀臉書）

