昔心梗返台搶命！63歲黃安又爆病痛「一度更糟」 最新病況曝光

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記者鍾智凱／綜合報導

黃安近期受邀去新疆商演的途中又突然失聲。（圖／翻攝自黃安微博）

63歲黃安赴中國發展多年，由於頻頻發表親中言論，遭到台灣網友視為全民公敵，而他近年飽受病痛之苦，之前因眼睛視網膜剝離動手術，近日受邀去新疆商演的途中又突然失聲，近來又爆眼部出狀況。

黃安發文回顧2016突發心梗，2023視網膜剝離，今年又爆新症：「2026年，今年3月，我發現兩眼經常性失焦，原本以為是眼睛度數原因，又去配了兩副眼鏡，情況仍未改善，甚至更糟。」

黃安2016返台搶命。（圖／翻攝黃安微博）

為此黃安只好盡量不滑手機，但他先前失聲一度找不出病因，後來經中醫針灸才找回聲音，但又換成整隻左手發麻，貼痠痛貼布、吃止痛藥都沒用，甚至無法好好睡覺，後來證實是第7到第8節頸椎間長了骨刺。

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