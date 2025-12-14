昔怒撕老東家「逆襲完勝」 趙露思「蹲地啃雞腿」全被拍！

娛樂中心／江姿儀報導



27歲中國女星趙露思外型甜美，過去憑藉《傳聞中的陳芊芊》、《星漢燦爛‧月升滄海》、《偷偷藏不住》等熱播劇走紅，戲約、代言不斷。然而正值事業上升之際，趙露思去年底拍戲時突然病倒送醫，停工休養半年。今年她病癒復工，8月與前東家鬧翻，9月底憑藉新劇創下亮眼成績，成功殺回演藝圈。她也挺過低潮，11月舉辦盛大生日音樂派對，激動到淚灑舞台感謝粉絲支持。近日她與好友出遊，被捕捉到路邊「蹲地啃雞腿」，超反差模樣曝光。





趙露思9日與摯友同遊上海迪士尼，被網友捕捉到她蹲路邊啃雞腿的畫面。（圖／翻攝自趙露思IG、微博 ）

雖然趙露思註銷微博帳號，但她轉戰其他社群，不時分享生活日常，仍有大批粉絲持續追隨。9日她與劇中「最美媽媽」曾黎、摯友魏笑同遊上海迪士尼，被網友直擊到路邊蹲地開吃，私下狀態曝光。只見趙露思帶著卡通兔「星黛露」的可愛毛帽，穿搭低調暖和，蹲在路旁一手抓起跟她臉差不多大的烤雞腿，正沉浸享用美味。她神情輕鬆自然，完全沒有明星架子，與平時妝容精緻、造型華麗的形象形成強烈反差。

趙露思蹲在路旁一手抓起跟她臉差不多大的烤雞腿，與平時形象形成強烈反差。（圖／翻攝自小紅書 ）

9日晚間趙露思更新個人小紅書，曬出「蹲地啃雞腿」的照片，還親曝自己托腮的超萌畫面，瞬間擄獲粉絲的芳心。貼文一出，超過10萬人按讚，網友留言「好萌啊！」、「蹲地啃雞腿好可愛」、「怎麼這麼可愛？」、「趙露思現身迪士尼狀態真好，蹲路邊吃雞腿沒架子」、「這也太可愛了啦」、「大雞腿好不好吃？」。

趙露思在小紅書曬出「蹲地啃雞腿」照，還親曝自己托腮的超萌畫面，瞬間迷倒大批粉絲。（圖／翻攝自趙露思小紅書）





